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комфортно. Брали экскурсию без гида, только машина и водитель. Водитель был местный, знал все дороги, красивые места. Водитель профессионал👍. Никто нигде не торопил, успели все посмотреть, покататься на катамаранах, везде пофоткаться. Самвелл отвёз обедать нас в Абхазкий двор. Очень красивое место на горной реке, со стеклянным мостиком. Народу в ресторане очень много, но на удивление никто не заставил нас ждать долго. 15-20 мин и принесли все блюда. По нашей просьбе на обратном пути заехали в Пицунду, посмотреть кипарисовую аллею и искупаться. В отель вернулись уже после 20.00 уставшие, но довольные.