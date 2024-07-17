8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
от 2 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательная поездка по Абхазии с профессиональными водителями
Отправляйтесь в индивидуальный тур по Абхазии с комфортом! Вас ждут лучшие достопримечательности, традиционная кухня и профессиональные гиды
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 июля 2024Вчера путешествовали по Абхазии - остались под большим впечатлением! Гид Сергей все грамотно спланировал, показал много мест, вне основного маршрута.
- ЕЕлена16 июля 2024Недавно брали экскурсию Гагра - Рица. Нашла сайт в интернете, заказала, быстро обговорили все детали поездки, время. Все очень удобно,
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Экскурсии и походы в горы»
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