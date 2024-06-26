читать дальше безопасное вождение. Из увиденного особенное впечатление произвела железнодорожная станция. Мне сложно описать свои эмоции - это нужно увидеть)) Экскурсию однозначно рекомендую!

Экскурсия очень понравилась! Замечательный водитель-гид. Узнали много нового про страну и её традиции. Что для нас было немаловажно - максимально