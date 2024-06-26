5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
1 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSveta000026 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Замечательный водитель-гид. Узнали много нового про страну и её традиции. Что для нас было немаловажно - максимально
- ММихаил13 мая 2024Отличная экскурсия, хорошая организация и прекрасные водители-экскурсоводы! Рекомендовали действительно хорошие места, где можно купить сувениры и хорошо и вкусно покушать. Спасибо! Всем добра!
- ННикита11 декабря 2022Отличное экскурсия) все понравилось:)
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Экскурсии по Святым местам»
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