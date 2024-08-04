Все – экскурсии в Гагре

Найдено 7 экскурсий в категории «Все» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
скидка
20%
758 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
85 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
На машине
скидка
20%
179 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
44 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
31 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
33 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
На машине
скидка
10%
142 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
1283311 550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Прекрасно организованная экскурсия, отличный гид Альвина и очень аккуратный водитель, нам всё очень понравилось! Забрали практически у самого отеля! Организатор всегда на связи! Отличные ребята!
  • С
    Светлана
    4 августа 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Все очень прошло замечательно, экскурсовод Ирэн,очень профессиональна и экскурсия прошла на ура, спосибо ей огромное,она самая лучшая.
  • П
    Полина
    3 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Заказывали гида для путешествия на Озеро Ритца. Нас сопровождала экскурсовод Инга Ханагуа. Восхищены экскурсией и работой нашего гида! Инга обладает
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    богатейшими знаниями истории Абхазии и ее достопримечательностей, все 8 часов экскурсии мы узнавали интересные факты, события, легенды этого удивительного края, традиции и быт жителей Абхазии. Экскурсия пролетела на одном дыхании, всем рекомендую! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Инге и всем организаторам экскурсии!

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Очень колоритная экскурсия по интересным и вкусным местам Абхазии. Мы первый раз в Абхазии, эта экскурсия помогла узнать местные традиции. Спасибо экскурсоводу Алхасу, все очень подробно и интересно рассказал о традициях, местах и вкусовых предпочтениях местных жителей. Рекомендуем)))
  • Л
    Людмила
    1 августа 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый, интересный, на все вопросы
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    отвечающий, гостеприимный, то что хотели увидеть, все увидели, покушать заехали, честно скажу реально безумно вкусно готовят. День пролетел- не заметили даже. Огромное спасибо! Остались очень довольны от поездки. Процветания Вам и отличных туристов!

    Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлыйСуперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый
  • В
    Вера
    31 июля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не
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    смотря на то, что нас застал ливень в горах - он не испортил нашего настроения. Когда поедете на эту экскурсию, то возьмите с собой все виды одежды)) сухие футболки, шлепки, калоши, зонт, толстовки и дождевики. Мы поехали на легке, немного промокли. Ребенку было не комфортно в мокрой одежде.

    Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. ВремяЭкскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
  • В
    Виктор
    31 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Отличное путешествие, отличное настроение. Компетентный гид. Комфортабельный и чистый автомобиль. Совет - выезжайте пораньше.
  • А
    Александр
    30 июля 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали и посмотрели. Нас было 5 человек (2 взрослых и 3 детей (15 лет; 5,5 лет; 2,5 года). Машина очень большая, комфортная и удобная. Всем рекомендуем!!!
  • Н
    Наташа
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль провел экскурсию,на вышем уровне, очень много чего рассказал исторического о Абхазии, показал много достопримечательностей. Очень рекомендую его!!!
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Очень понравилась поездка, много познавательной информации про историю и обычаи Абхазии, гид интересный рассказчик. Оооочень вкусные дегустации, с пустыми руками просто невозможно уйти.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  2. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  3. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
  4. Курортная Гагра и озеро Рица
  5. Город-призрак и природа Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2024
Сейчас в Гагре в категории "Все" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 700 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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