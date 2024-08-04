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смотря на то, что нас застал ливень в горах - он не испортил нашего настроения. Когда поедете на эту экскурсию, то возьмите с собой все виды одежды)) сухие футболки, шлепки, калоши, зонт, толстовки и дождевики. Мы поехали на легке, немного промокли. Ребенку было не комфортно в мокрой одежде.