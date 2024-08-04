скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
скидка
20%
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
1283311 550₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Прекрасно организованная экскурсия, отличный гид Альвина и очень аккуратный водитель, нам всё очень понравилось! Забрали практически у самого отеля! Организатор всегда на связи! Отличные ребята!
- ССветлана4 августа 2024Все очень прошло замечательно, экскурсовод Ирэн,очень профессиональна и экскурсия прошла на ура, спосибо ей огромное,она самая лучшая.
- ППолина3 августа 2024Заказывали гида для путешествия на Озеро Ритца. Нас сопровождала экскурсовод Инга Ханагуа. Восхищены экскурсией и работой нашего гида! Инга обладает
- ЕЕкатерина2 августа 2024Очень колоритная экскурсия по интересным и вкусным местам Абхазии. Мы первый раз в Абхазии, эта экскурсия помогла узнать местные традиции. Спасибо экскурсоводу Алхасу, все очень подробно и интересно рассказал о традициях, местах и вкусовых предпочтениях местных жителей. Рекомендуем)))
- ЛЛюдмила1 августа 2024Суперская экскурсия!!! Весь день прошёл на позитиве! Никогда не встречала такого классного гида, как Анри, весёлый, интересный, на все вопросы
- ВВера31 июля 2024Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не
- ВВиктор31 июля 2024Отличное путешествие, отличное настроение. Компетентный гид. Комфортабельный и чистый автомобиль. Совет - выезжайте пораньше.
- ААлександр30 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Много нового узнали и посмотрели. Нас было 5 человек (2 взрослых и 3 детей (15 лет; 5,5 лет; 2,5 года). Машина очень большая, комфортная и удобная. Всем рекомендуем!!!
- ННаташа29 июля 2024Даниэль провел экскурсию,на вышем уровне, очень много чего рассказал исторического о Абхазии, показал много достопримечательностей. Очень рекомендую его!!!
- ЕЕлена29 июля 2024Очень понравилась поездка, много познавательной информации про историю и обычаи Абхазии, гид интересный рассказчик. Оооочень вкусные дегустации, с пустыми руками просто невозможно уйти.
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