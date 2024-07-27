11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
7 авг в 07:15
8 авг в 06:45
1 600₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 22:00
7 авг в 21:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина27 июля 2024Спасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатили по всем возможным туристическим местам Абхазии, давали рекомендации, помогали и окружали смешными историями и заботой!
- ААльбина23 июля 2024Всё понравилось, очень красиво и интересно, хотя и было ну очень жарко
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «За городом и природа»
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