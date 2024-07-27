За городом и природа – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Гагре, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
На автобусе
29 отзывов
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
7 авг в 07:15
8 авг в 06:45
1 600 за человека
Путешествие на озеро Рица из Гагр
На машине
81 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 22:00
7 авг в 21:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
На машине
4 отзыва
9 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
  2. Путешествие на озеро Рица из Гагр
  3. Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2024
Сейчас в Гагре в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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