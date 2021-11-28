В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской набережной и выпьете кофе на Брехаловке.



Познакомитесь с историей опустевших Ткуарчале и Акармаре и ощутите романтику их заброшенных строений.



А также побываете у трех красивейших водопадов и заедете на сероводородные источники села Кындыг.