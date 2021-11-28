Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
Ткуарчал и Акармара
По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.
Экстрим, бездорожье и водопады
Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.
Организационные детали
Экологический сбор за въезд к водопадам включён в стоимость
Отдельно оплачивается посещение сероводородного источника — 200 руб. /чел.
Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров
Место встречи
Начало экскурсии на КПП Псоу или в Гагре. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Ответы на вопросы
Что входит
Экологический сбор за въезд к водопадам
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Что не входит
Посещение сероводородного источника — 200 руб. /чел
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости.
Завершение: Гагра, Пицунда, Граница Псоу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Начало экскурсии на КПП Псоу или в Гагре. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Номер машины м642то
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Рауль А.
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