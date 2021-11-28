Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии

В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской

5
6 отзывов
Индивидуально
для 6 чел.
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской набережной и выпьете кофе на Брехаловке.

Познакомитесь с историей опустевших Ткуарчале и Акармаре и ощутите романтику их заброшенных строений.

А также побываете у трех красивейших водопадов и заедете на сероводородные источники села Кындыг.
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Города-призраки Ткуарчал и Акармара
  • Гупский водопад
  • Водопад Ирина
  • Сероводородные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

  • Ткуарчал и Акармара
  • По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.
  • Экстрим, бездорожье и водопады
  • Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.
Организационные детали
Экологический сбор за въезд к водопадам включён в стоимость
Отдельно оплачивается посещение сероводородного источника — 200 руб. /чел.
Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров

Место встречи

Начало экскурсии на КПП Псоу или в Гагре. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экологический сбор за въезд к водопадам
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение сероводородного источника — 200 руб. /чел
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости.
Завершение: Гагра, Пицунда, Граница Псоу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии на КПП Псоу или в Гагре. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Номер машины м642то
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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