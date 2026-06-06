Эта поездка наполнена красивыми видами. Змейка серпантина поведёт нас от подножия сквозь самшиты и буки.
На склонах мы посетим две смотровые на разной высоте, откуда Гагра кажется крошечной, а море — безбрежным.
А на вершине, где уже не растёт лес, увидим ковёр из трав, дельфиниумов, эдельвейсов и очертания соседних хребтов вдали.
На склонах мы посетим две смотровые на разной высоте, откуда Гагра кажется крошечной, а море — безбрежным.
А на вершине, где уже не растёт лес, увидим ковёр из трав, дельфиниумов, эдельвейсов и очертания соседних хребтов вдали.
Описание экскурсии
9:30 — выезд
10:00 — полюбуемся первыми панорамами Гагры, Пицунды, моря и леса со смотровой (300 м)
12:00 — вдоль реки Бзыбь поднимемся выше и сделаем вторую остановку (1876 м)
15:00 — отдохнём в альпийских лугах на плато, где из-за ветра растут только травы
16:00 — возвращение
Организационные детали
- Едем на УАЗ Patriot или УАЗ Hunter
- Возьмите с собой перекус и воду, купальные принадлежности
- Поездка не подходит беременным, маленьким детям (до 7 лет) и тем, кто боится высоты
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 06:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Из Центрального и Хостинского района
|2800 ₽
|Из Адлерского района и ПГТ Сириус
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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