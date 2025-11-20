Вы отправитесь в путешествие по живописным местам нашего края. Вас ждут завтрак у горной реки, водопады и чистые озёра. А ещё красивые виды и приятные остановки, которые сделают день насыщенным и ярким.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля. Отправляемся в горную Абхазию

10:00 — дегустации. Вы попробуете абхазское вино, чачу, коньяк, сыр и мёд

11:00 — водопад Девичьи слёзы. Узнаете красивую легенду и сделаете фото у струящихся потоков воды

11:30 — завтрак у горной реки Бзыбь. Перекусите на природе горячим чаем и свежей булочкой

12:30 — Голубое озеро. Увидите кристально чистую воду невероятного оттенка и услышите историю происхождения водоёма

13:30 — водопад Мужские слёзы. Узнаете и его легенду

14:30 — озеро Рица. Кульминация поездки: изумрудная гладь воды, горные вершины и свежий воздух

15:30 — возвращение в отель

По пути гид поделится историями и легендами Абхазии, расскажет о её обычаях, традициях и культуре.

Организационные детали