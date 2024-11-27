скидка
10%
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
15 фев в 08:00
1 мар в 08:00
2900026 100₽ за человека
2 дня
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 фев в 09:00
20 фев в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
14 фев в 11:00
21 фев в 11:00
2540022 860₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария27 ноября 2024Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные экскурсии, много интересной информации. Для составления впечатления о стране эта программа то что нужно! В общем было вкусно, красиво и интересно!) Отдельное спасибо за индивидуальный подход))
- AAkhmed8 ноября 2024Сергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. Познакомил нас с Абхазкой едой и дегустировали вина Абхазии. В целом, впечатления и эмоции было уйма, советуем всем))))
- ВВалентина20 октября 2024В Абхазии первый раз. Все понравилось, эмоций море. Благодарна Сергею за комфортное сопровождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гагра»
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