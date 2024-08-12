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20%
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
12 авг в 12:00
25 авг в 12:00
5937547 500₽ за человека
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
50 000₽ за всё до 10 чел.
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
20 сен в 11:00
27 сен в 11:00
25 400₽ за человека
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