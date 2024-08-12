Все – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Все» в Гагре, цены от 25 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
На машине
скидка
20%
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
12 авг в 12:00
25 авг в 12:00
5937547 500 за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
50 000 за всё до 10 чел.
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
На машине
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
20 сен в 11:00
27 сен в 11:00
25 400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
  2. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
  3. Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Какие места ещё посмотреть в Гагре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Белые скалы
  4. Гегский водопад
Сколько стоит тур в Гагре в августе 2024
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