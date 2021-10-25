Все экскурсии в Гаграх
Доступно 24 экскурсии 🚌 в Гаграх на 2021 год, 596 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
80006 400₽
за 1-7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
7ч
850₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
ежедневно в 09:00
2ч
400₽
за 1 чел.
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
Автобусно-пешеходное путешествие по достопримечательностям и красивым местам черноморского города
ежедневно в 18:30
8ч
600₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Посетить Новоафонский монастырь и пещеру, отведать мед на пасеке и прогуляться по Приморскому парку
ежедневно в 09:15
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Из Гагр — в Новый Афон!
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Индивидуальная экскурсия
10ч
110008 800₽
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Индивидуальная экскурсия
4ч
48003 840₽
за 1-7 чел.
Гастротур по Абхазии
Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Индивидуальная экскурсия
9ч
1300010 400₽
за 1-7 чел.
Большое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
120009 600₽
за 1-6 чел.
Джип-тур выше облаков!
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Индивидуальная экскурсия
7ч
100006 500₽
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
Индивидуальная экскурсия
7ч
89007 565₽
за 1-7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
Древний монастырь, ГЭС, таинственная пещера, скальный храм и форелевое хозяйство за 1 день
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
8 000₽
за 1-4 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 000₽
за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Индивидуальная экскурсия
8ч
1360010 880₽
за 1-6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Порадовать себя SPA по-абхазски, посетить живописный каньон с водопадом и познакомиться со столицей
Индивидуальная экскурсия
9ч
1500012 000₽
за 1-8 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
Джип-тур и трекинг к потрясающим озерам, водопадам, рекам и каньонам в компании коренного абхазца
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии и влюбиться в ее природу навсегда!
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Индивидуальная экскурсия
6ч
65005 850₽
за 1-6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию!
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
Индивидуальная экскурсия
12ч
100009 000₽
за 1-7 чел.
Многоликая Абхазия
Православные святыни, древняя крепость и замок в стиле модерн на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
77706 216₽
за 1 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов!
С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде
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Последние отзывы «Экскурсии Гагр»
- ААнастастасия25 октября 2021Если одним словом - ВОСХИТИТЕЛЬНО! Невозможно словами передать восторг от потрясающей красоты озера Рица, захватывающей дороги между величественных гор под облаками, осеннего леса в горах, душевных жителей Абхазии, с которыми довелось встретиться на этом маршруте. Для тех, кто будет выбирать экскурсию, хотим написать, что опыт экскурсий у нас очень большой. Гида выбирали максимально придирчиво… И уже через три минуты рассказа Аслана в автобусе поняли, что сделали единственно правильный выбор. Благодаря Аслану мы чувствовали себя не так, как будто едем в автобусе на сборную экскурсию, а будто все мы одна компания, отправляющаяся в увлекательное путешествие. Аслан - потрясающий экскурсовод, внимательный, с прекрасным чувством юмора, богатой эрудицией, умеющий увлечь и раскрыть Абхазию каждому. В программе экскурсии есть возможность за небольшую дополнительную плату подняться на более высокую точку над озером. Обязательно надо подниматься! Озеро с этой точки открывается в невероятной красоте! По программе так же была предусмотрена дегустация вина и меда, к чему мы сначала отнеслись очень скептически. Но именно эта часть программы в последствии оказалась так нужна, потому что стала настоящим экскурсионным знакомством с бытом Абхазии от увлеченных мастеров своего дела. Уже вернувшись домой мы понимаем, что эта экскурсия стала самым незабываемым днем нашей недельной поездки в Абхазию, в которой, благодаря Аслану, мы познакомились с историей и культурой этой удивительной страны. Очень хотим вернуться еще раз!
- Отзыв на: Гастротур по АбхазииААнтон25 октября 2021Самые лучшие впечатления)) Получили первые впечатления об Абхазии именно на этом маршруте - интересные и разнообразные чаи и сборы, великолепнейший выбор домашних вин и крепких напитков, изготовленных, поистине, мастерами своего дела. Сыры и колбасы - выше всяких похвал, после жалели, что не приоберели более, покуда влезает в чемодан)) Гид, Дамей, познакомил нас с обычаями и традициями, отрытых вопросов не осталось, в ходе поездки посмотрели знаковые и просто интересные места по маршруту. В общем- супер, очень довольны.
- ААлександра23 октября 2021Очень хороший гид, очень емкий рассказ, красивейшие виды, интересные легенды, много познавательной информации
- ННаталья22 октября 2021Добрый день. Экскурсия с Асланом на озеро Рица: Познавательно, красиво. Горы, озеро, природа, водопады, все замечательно. Сам маршрут прошёл легко, с юмором, не утомительно. СПАСИБО!!!
- ННаталья21 октября 2021Ахра, благодарю за замечательную поездку по красивым местам! Интересно, содержательно и безопасно, Всем рекомендую!
- Отзыв на: Гастротур по АбхазииККонстантин18 октября 2021Ну круто было, спасибо! Выбирали по отзывам, и подписываюсь под всеми словами, что прочитал про этих ребят. Это было интересно, сыто и пьяно) Других гидов не видел и не знаю, поэтому Владимир лучший! … ))
- ДДарья18 октября 2021Экскурсия нам понравилась от начала до самого ее окончания. Перед поездкой с нами были согласованы все детали, учтены пожелания, скорректирован маршрут. Гид Алан очень понравился как человек, и как рассказчик. Не проходило и 5 минут в молчании, были рассказано даже больше, чем мы смогли запомнить. Маршрут сам по себе очень красивый и живописный, на обратном пути посетили 2 места для дегустаций и покупок домой. Сыры и вино у партнёров очень вкусные, есть уникальные наименования, которые обязательно нужно попробовать. Спасибо большое за чудесно проведённую экскурсию и положительные эмоции об Абхазии!
- Отзыв на: Путешествие на озеро Рица из ГагрЕЕгор18 октября 2021Отличная экскурсия! Рано выехали - успели посмотреть всё без толп туристов! Красивейшие виды и интересный рассказ об истории Абхазии! Адгур отличный водитель и отличный гид, который не только знает, но и любит свою страну! Спасибо за увлекательное путешествие!
- ННаталья17 октября 2021Интересная экскурсия, роскошная природа, отличная команда экскурсоводов. Гид повествование вел на протяжении всего маршрута, учитывал наши пожелания по построению маршрута и планированию времени. Предлагал интересные варианты фото, что несомненно украсило наш отдых и оставило хорошую память. Авто достаточно комфортабельное, водитель опытный. Впечатления от экскурсии великолепные.
- Отзыв на: Новый Афон и Рица: поездка из ГагрЛЛюбовь17 октября 2021Всем доброго дня. Ездили с Рустамом в Новый Афон и на озеро Рицца. Отличная организация экскурсии. Очень предупредительный и внимательный гид. Показал нам такие красивые места, по дороге на озеро, о которых мы и не подозревали, хотя, уже не первый раз в Абхазии. Рустам хороший водитель и приятный собеседник, было очень интересно, а так же Рустам взял с собой хорошее настроение))