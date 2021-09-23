ежедневно в 18:30

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия

Автобусно-пешеходное путешествие по достопримечательностям и красивым местам черноморского города

4.3
9 отзывов
На комфортабельном микроавтобусе в группе до 20 человек вы отправитесь на встречу с мечтой советского курортника.

Познакомитесь с историей Гагр, знаменитого ресторана Гагрипш и эвкалиптовой аллеи.

Погуляете под сводами мавританской Колоннады и рассмотрите антуражный заброшенный Зимний театр.

А если захотите, прокатитесь на «Качелях в небеса»!
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия

Что вас ожидает

  • Осматривая главные символы города, вы узнаете, почему его разделили на Старую и Новую Гагру
  • Проедете по аллее эвкалиптов и услышите историю ее появления
  • Посетите смотровую площадку 350 м над уровнем моря и взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. Любители экстрима и ярких впечатлений смогут прокатиться на «Качелях в небеса» — аттракцион расположен на самом краю площадки, над крутым обрывом.
  • Затем вы прогуляетесь под ажурными сводами знаменитой мавританской Колоннады с фонтаном, открывающей вход в Приморский парк принца Ольденбургского. Напротив увидите одно из самых величественных зданий Гагры — заброшенный, но по-прежнему прекрасный Зимний театр (кинотеатр) со спящими золотыми львами у входа.
  • Также в программе исторический ресторан Гагрипш — вы узнаете его историю и погуляете по парку
  • А в завершение вас ждет променад по Приморскому пирсу, откуда открывается вид на ночную Гагру и Пицунду, крепость Абаата и замок принца Ольденбургского

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах с кондиционером Mercedes
  • Мы заберем вас от вашего отеля и вечером привезем обратно
  • Билеты на «Качели в небеса» приобретаются отдельно

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахадзы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 18:30

Аслан
Аслан
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные комфортабельные микроавтобусы Mercedes (до 20 человек) с кондиционером и Wi-Fi. Трансфер от/до вашего отеля или от/до границы с РФ. И главное: мы особенные! У нас нет «сухих» заученных текстов: наши экскурсии наполнены не только историей, но еще юмором, легкостью, красотой и легендами! Вы ведь любите легенды?:)
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9 реальных отзывов от туристов

Алина
23 сен 2021
Хорошая экскурсия, чтобы занять свободный вечер. Спасибо гиду Аслану за интересный рассказ!
Е
22 сен 2021
О самой экскурсии особенно сказать нечего- стандартная обзорная экскурсия, заявленные объекты посетили. Однако однозначно не рекомендую бронировать экскурсию, по крайней мере через Трипстер. После бронирования я задала вопрос о месте и времени встречи. Получила ответ, что за день мне позвонят и все скажут. Звонка я не дождалась… В день экскурсии около 12 час (роуминг, между прочим) написала сообщение в WhatsApp, затем на сайт. Через два часа последовал вопрос -"Сколько вас и где живете. " "А где это. " В общем до 16 час шли переговоры, после чего нам было велено быть на связи с 17 до 17-30, и тогда нам сообщат время (напомню, что экскурсия в 18-30) и номер автобуса. В 17-40 сообщили, что мы должны быть в условленном месте в 18-15, автобус пришел в 18-25. В результате мы пол дня были привязаны, хотя в описании экскурсии было заявлено, что нас заберут от места проживания. Эту экскурсию можно купить в любой день на каждом углу Гагры и нет смысла наживать себе проблемы, заказывая ее через сайт.
Т
4 сен 2021
Ездили по сувенирным киоскам и дегустациям.
Л
3 сен 2021
Вечерние Гагры нам очень понравились) У нас был гид Денис, очень интересно рассказывает! Знания своего края просто отличные, всем рекомендую это маршрут 👍👍🙄☀️
Л
31 авг 2021
Спасибо, всё понравилось! Было очень интересно.
Александр
19 авг 2021
В целом все хорошо, хотелось бы микроавтобус по комфортабельнее.
Р
11 авг 2021
Спасибо Адгуру за увлекательную поездку на Риццу! Очень интересно и познавательно, прекрасный рассказчик и собеседник! Нам очень понравилось!
И
9 авг 2021
Добрый день. Нам экскурсия, проведённая Асланом, очень понравилась, все прошло на позитиве, в хорошем настроении, в дружественной обстановке. С Асланом наша большая компания была на двух разных экскурсиях, все остались довольны, время прошло незаметно. Информации, представленной гидом, для знакомства с Абхазией вполне достаточно, все доступно для понимания и познавательно. Водитель вёл машину аккуратно, учитывая специфику местных дорог. Однозначно рекомендую пользоваться услугами данной команды!
А
23 июля 2021
Экскурсия прошла супер. Гид очень интересно рассказывал

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