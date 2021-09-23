ежедневно в 18:30

О самой экскурсии особенно сказать нечего- стандартная обзорная экскурсия, заявленные объекты посетили. Однако однозначно не рекомендую бронировать экскурсию, по крайней мере через Трипстер. После бронирования я задала вопрос о месте и времени встречи. Получила ответ, что за день мне позвонят и все скажут. Звонка я не дождалась… В день экскурсии около 12 час (роуминг, между прочим) написала сообщение в WhatsApp, затем на сайт. Через два часа последовал вопрос -"Сколько вас и где живете. " "А где это. " В общем до 16 час шли переговоры, после чего нам было велено быть на связи с 17 до 17-30, и тогда нам сообщат время (напомню, что экскурсия в 18-30) и номер автобуса. В 17-40 сообщили, что мы должны быть в условленном месте в 18-15, автобус пришел в 18-25. В результате мы пол дня были привязаны, хотя в описании экскурсии было заявлено, что нас заберут от места проживания. Эту экскурсию можно купить в любой день на каждом углу Гагры и нет смысла наживать себе проблемы, заказывая ее через сайт.