Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Альпийские луга и озеро Мзы

Джип-тур и трекинг к потрясающим озерам, водопадам, рекам и каньонам в компании коренного абхазца

Рауль
Рауль – Гид из Гагр
Вы откроете главные заповедные места Абхазии на пути к Рице.

Загадаете желания у водопадов, ощутите силу времени в ущелье Каменный мешок, окинете взглядом альпийские луга и узнаете, как живут люди среди таких красот.

А после пройдете по горным ⛰️ и лесным тропам к гипнотическому ледниковому озеру Мзы, где я расскажу о тайнах водоема и открою легенду о древнем старце.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы

Что вас ожидает

Рицинская классика
Вы проедете по популярному живописному маршруту до минерального источника Ауадхара, где отведаете природную газированную водичку из родника и оцените фантастические виды на бескрайние альпийские луга. Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы. Пройдете по висячему мосту через реку Бзыбь. Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера. А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица.

Поход к озеру Мзы
Далее вы отправитесь в 7-километровый поход по дивным горным ⛰️ тропам и лесам. Выйдя к водоему, откроете сказочные пейзажи горного ледникового озера с зелеными полями и островками никогда не тающего снега. Послушаете легенду о древнем старце-охотнике и таинственные истории 📖, которые связывают с мистически-красивым озером.

🌄 По пути я буду рассказывать об истории 📖 страны, местных традициях и современном образе жизни Абхазии. Подскажу, какие товары здесь стоит приобрести, и отвезу на обратном пути в места, где вы сможете купить традиционную продукцию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На полноприводном автомобиле 🚘 УАЗ Патриот с открытым верхом
  • После озера Рица маршрут идет по бездорожью, поход занимает 3-4 часа

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Включены транспортные расходы и летний пикник на озере Мзы
  • Отдельно оплачивается экологический сбор за въезд в национальный парк 🌳 — 350 руб. / человека; обед на озере Рица; опциональная аренда лошади, если вы не готовы пройти нужное расстояние — 1500 руб. /лошадь
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Гагре
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы
Альпийские луга и озеро Мзы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!
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