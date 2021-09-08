Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Большое путешествие по Абхазии

Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии

5
25 отзывов
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Вечерняя Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 350 р. взрослые, 100 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера — 500 р. с человека

Дополнительно

  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии)
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 500 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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25 реальных отзывов от туристов

Ю
8 сен 2021
Экскурсия "Большое путешествие по Абхазии". 5 сентября 2021г. Гид Гудиса — вежливый, доброжелательный молодой человек.

Посетили все места, описанные в экскурсии, кроме парка и озера с лебедями в Новом Афоне. От всех дегустаций отказались сами (не любим такие мероприятия).

Поездка была безопасная и показала, что Абхазия страна красивая и интересная, здесь есть что посмотреть, чем восхититься. И этот эффект был бы сильнее, если бы мы услышали от гида интересную историческую информацию. Дружеский совет гиду повысить уровень знаний о своей родной стране, чтобы в дальнейшем быть более интересным собеседником.
ТАТЬЯНА
8 сен 2021
Доброго времени суток. Поездка изумительная! Гид Дамей отличный собеседник! Рассказал много интересных исторических и познавательных фактов про Абхазию. А так же проявил себя в качестве отличного фотографа! Будем всем Вас рекомендовать!
О
2 сен 2021
Наш гид - Амза, прекрасный рассказчик, хороший человек, отличный водитель. Экскурсия составлена грамотно, на все вопросы отвечал обоснованно, чувствуется что страну свою очень любит, знает её историю и влюбил нас в Абхазию. Очень довольны этой экскурсией, будем рекомендовать Амзу своим родным и друзьям.
Наталья
31 авг 2021
Экскурсия была чудесная, превзошла все ожидания. Гид Алан очень душевный, эрудированный, интересный рассказчик. Узнали столько живой информации об Абхазии. За день столько впечатлений! Полный восторг. Спасибо нашему гиду! Влюбились в страну.
М
27 авг 2021
Экскурсия была познавательной. Увидели много красивейших мест. Гид Владимир рассказывал интересно, весело. Прислушивался к нашим пожеланиям, удачно корректировал
маршрут, давал советы. Мы очень довольны, нам все понравилось. Спасибо.
Любовь
26 авг 2021
Спасибо большое за Экскурсию. Простите, не запомнила имя нашего экскурсовода, это человек влюбленный в свою страну, людей, природу, знающий историю своего народа, а это заражает интересом всех. Все было в очень спокойном темпе, никуда не бежали и не спешили
М
24 авг 2021
У нас был гид Дамей по Абхазии и я могу с полной уверенность сказать, что это лучшая экскурсия которая у нас когда-либо была, ее даже экскурсией сложно назвать, это было настоящее путешествие, гид показал нам красоты Абхазии, озера, водопады, пещеры… поведал историю каждого объекта. Наш гид тонко чувствовал интересы и желания нас отдыхающих и провел экскурсию с учетом пожеланий, индивидуальный подход это очень ценно в наши дни! всем рекомендуем. Дамей, спасибо Вам!
А
21 авг 2021
Путешествовали группой 15 человек на двух микроавтобусах! Ребята- гиды- молодцы! Когда человек родился, вырос в стране- он, непременно, лучше других поделится честным рассказом о ней! Рекомендую 👍🏻
Илюха
16 авг 2021
Огромное спасибо гиду Алану. Экскурсия прошла на 5+.
Было интересно и познавательно.
Машина комфортная, вождение аккуратное.
Т
16 авг 2021
Шикарная экскурсия, очень насыщенная. Нашим гидом был Дамей. Отличный человек, позитивный, внимательный, весёлый, хорошо знает историю Абхазии, ее традиции и обычаи. Делает все, чтобы путешествие было максимально комфортным и интересным. Подсказывает места, откуда можно сделать шикарные кадры на память. Не ограничивает во времени, поэтому длительность нашей экскурсии была больше чем 9 часов, но все время пролетело незаметно и на одном дыхании.
Пообедали на берегу горной реки, купили прекрасного домашнего вина, горного мёда, посмотрели достопримечательности и насладились необычайно красивой природой Абхазии.
Хотим сказать огромное спасибо за такое путешествие и гостеприимность. Дамей, спасибо, все было за высшем уровне! Очень рекомендуем, не пожалеете. )
Ю
24 июля 2021
Спасибо гиду Дамею, за увлекательную экскурсию…. 10 часов пролетели незаметно))
Мы увидели Все и даже больше, несмотря на дождь. Узнали об особенностях местной культуры и семейных традициях. По рекомендации гида - обедали в красивом ресторане на воде, заезжали на пасеку - купили мёд в глиняных горшках (просто нереальный вкус), заехали за чаем и на винодельню, прошлись по саду впервые увидели как растёт киви, хурма, апельсины, бананы…..
Озеро Рица - нет слов, лучше один раз увидеть самому….
Пещеры - сходите обязательно))) они за отдельную плату во время экскурсии- на 1, 5 часа.
Первое знакомство с Абхазией состоялось …. Если выбираете эту экскурсию - просите гида Дамея
Е
23 июля 2021
Огромное спасибо за путешествие. Нашим гидом был Дамей. Тактичный, пунктуальный, с замечательными знаниями истории своей страны, внимательный, отличный, аккуратный водитель. Очень понравился рассказ о традициях абхазского народа. Красота природы Нового Афона, водопадов, Голубого озера, Рицы просто завораживает. Мы реально побывали в сказке. Послушали легенды древнего народа, посмотрели древние храмы, попробовали домашние вина, национальную кухню, дегустировали разные виды чая. При этом Дамей был ненавязчивым, то, что нас не интересовало, мы пропускали. Индивидуальные экскурсии тем и замечательны, что маршрут можно корректировать по усмотрению заказчика. Рекомендую всем данный вид отдыха. Еще раз большое спасибо Дамею за великолепную экскурсию!
К
16 июля 2021
У нас была экскурсия с Асланом, прошла на одном дыхании, было очень познавательно и интересно про гостеприимную Абхазию и достопримечательности. Рица и Новый Афон, те места, которые мы мечтали посетить, и мы там побывали. Спасибо вам большое за такую организацию экскурсии и таких гидов!
Т
11 июля 2021
Огромное спасибо Вове за проведенную экскурсию. Была поставлена цель - влюбить нас в страну, и это несомненно удалось. Владимир замечательно составил маршрут и умудрился по максимуму вместить все в один день. Не смотря на это, мы не просто пробежали везде галопом, но и насладились каждым моментом!
С удовольствием вспоминаем обед над горной рекой рядом с самшитовой рощей (Владимир научил правильно есть мамалыгу, и мы смогли по достоинству ее оценить. ), прогулку по парку в Новом Афоне и закат над озером Рица. Все это без толп туристов и в своем темпе.
Кроме подробной информации о местах, которые мы посетили, Вова рассказал о жизни в Абхазии сегодня, таким образом мы смогли увидеть наиболее полную картину: природу Абхазии, историю и современную жизнь.
Отдельное спасибо за экскурсию в домашнюю винодельню "Мандариновый сад". Жалею только об одном, что смогла так мало вина взять с собой!
А
9 июля 2021
Отличная экскурсия, все понравилось! Нам пошли на встречу и ввели в программу Гегский водопад (нужно было доплатить только за внедорожник 2500 р). Спасибо Ахре за экскурсию и понимание, шёл на встречу, совместно регулировали время стоянок. В целом, все увиденное очень впечатлило, но в следующий раз мы наверное пометили бы эти места не в один день.
Ещё 10 отзывов

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