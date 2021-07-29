Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Душевное путешествие по Абхазии

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии

5
130 отзывов
Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли.

Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные.

Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица.

Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии

Что вас ожидает

Старинная Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина», пройдете по висячему мосту и увидите место, где сливаются две реки.

Организационные детали

  • Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать в Пицунде или на российско-абхазской границе Псоу (в обоих случаях доплата 500 рублей).
  • Дополнительные расходы:
    — экосбор в Рицинском национальном парке (350 рублей взрослые, 100 рублей дети 8-12 лет)
    — обед по желанию
    — тарзанка по желанию (500 рублей с человека)
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 500 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговаривать надо
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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130 реальных отзывов от туристов

Т
29 июля 2021
Добрый день.
Ездили на экскурсию с Иналом.
Нам очень понравилось, во-первых гид на протяжении всей экскурсии рассказывал не только факт связанные с местами посещения, но и много информации о традициях и обычаях Абхазии. Во-вторых, индивидуальная экскурсия-это возможно остановиться там, где хочется, погулять и пофоткаться столько времени сколько хочешь.
Ну и конечно, огромный плюс -это комфорт, спокойное и уверенное вождение, автомобиль с кондиционером.
Также хочется обратить внимание на стоимость услуг, фактически индивидуальную экскурсию, мы приобрели на сайте за такую же стоимость, что на месте предлагают частники, но большими группами.
Я рекомендую обращаться к ребятам, если вы хотите увидеть красоты Абхазии, быть спокойны и уверены в своей безопасности, а также прекрасно провести время и узнать много интересных фактов о стране.

Огромное спасибо нашему гиду Иналу, мы планируем вернуться и ещё раз увидеться.
Татьяна
29 июля 2021
Была на экскурсии дача Сталина и озеро Рица. Экскурсию проводит гид Игорь. Забрал вовремя, машина большая, комфортная, 7ми местная.
Завез на дегустацию вин, показал собственный сад, животных, угостил сливами с дерева в собственном саду. Сделал красивые фото. Вез по красивому маршруту, сопровождал экскурсию легендами и рассказами. Заехали на производство мёда, бортничество! В процессе поездки осмотрели так же подвесной мост, тарзанку, водопады женские и мужские слезы, голубое озеро, ущелье, смотровые! Дача Сталина- экскурсоводы на месте по билетам проводят не большую экскурсию! Для любителей истории 👍🏻, Рица великолепна, дал время покататься на катамаранах по озеру! Всё понравилось, благодарность гиду!
Н
27 июля 2021
Спасибо за чудесное путешествие по вашей удивительной стране.
Были с двумя детьми на экскурсии в Гагре. Хотелось бы поблагодарить нашего гида.
Ахра чудесный человек, который очень любит свою страну и семью.
Хотелось бы отметить аккуратное вождение и чувство юмора.
Ставим 10 из 10.
Обязательно будем рекомендовать своим друзьям. Спасибо.
М
26 июля 2021
Здравствуйте, получили огромное удовольствие от поездки. Спасибо большое Алану за правильное настроение, доброжелательность и умение передать любовь к родным местам. Увидели очень красивую природу, всем рекомендую…
М
26 июля 2021
Все просто супер. Все очень понравилось. Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию и интересный рассказ о достопримечательностях и истории Абхазии !!! Всем рекомендую.
И
25 июля 2021
Хочется оставить отзыв, об экскурсии, возможно кому-то это поможет сделать выбор.
1. Экскурсовод (Владимир), было все интересно, очень много информации о местах которые мы посетили, познавательно и не скучно.
2. Сервис и ваши пожелания, это так же учитывалось, как до экскурсии, так и во время. К примеру я захотела перенести дату и это сделали без особых проблем.
3. Автомобиль, комфортно, чисто и безопасно.
Хочется сказать спасибо, за приятно проведённое время и гостеприимство!
Е
24 июля 2021
Нам очень понравилась экскурсия по Гагре и к озеру Рица. Наш гид Ахра рассказал обо всем, что мы видели по пути, останавливался в самых живописных местах, мы почти не пересекались с туристическими группами, увидели гораздо больше, чем если бы поехали на экскурсию от турфирмы. Мы много нового узнали об истории Абхазии, о традициях народа, укладе жизни. Программа экскурсии варьировалась по нашему желанию. Большое спасибо организаторам и Ахре!
А
24 июля 2021
Добрый день.
Всё прошло вполне замечательно.
Прекрасные виды и нетронутая природа Абхазии.
Большое спасибо.
А
23 июля 2021
Душевное путешествие, вот с чего начинается это прекрасная экскурсия, это было чудесно, спасибо нашему прекрасному гиду Вове!
Он рассказал нам о традициях народа , о гостримстве и конечно с каждой остановкой на экскурсию мы все больше влюблялись в эту прекрасную страну Абхазию, а самое главное скучать не пришлось, чувство юмора нашего гида, ещё больше расковало красоту каждого место где мы останавливались по пути к озёру Рица, водопады, ущелье, и многое другое нас ждало в этом удивительном путешествие) это было супер !!

Ещё раз хочу по благодарить наше прекрасного гида Вову, за его организованностью и раскрытия души Абхазии 💕

Всем кто ещё думает или сомневается, вы подучите на 150% больше впечатлений, чем она стоит, и да винишко и прекрасное настроен входит в комплект 😜
Е
23 июля 2021
Вчера побывали на замечательной экскурсии: поездка на озеро Рица с гидом Иналом! От поездки только самые лучшие впечатления: продуманный маршрут, комфортный автомобиль, интересный рассказ о стране, ее природе и обычаях народа! Гид не просто рассказывал о том, что было запланировано по экскурсии, но и ответил на все наши вопросы, мы остались очень довольны. Спасибо Иналу и организаторам!
А
22 июля 2021
Путешествовали семьей 5 человек с малышом (1 годик) получилась очень добрая поездка с купанием на пляже и интересным рассказом о местных красотах. Благодарим за экскурсию👏🏻
Евгения
21 июля 2021
Спасибо Владимиру за прекрасный познавательный день.
Дорога до Рицы- потрясающие виды, которые запомнятся навсегда, а прозрачность воды поражает.
Особенно хочется отметить приятные бонусы в виде остановок в местах, где не останавливаются экскурсионные автобусы- классные виды, природные секретики;)
День прошел незаметно: много интересной информации, на любой вопрос всегда есть ответ. Пунктуально, доброжелательно и весело.
Группа « Захват» обязательно повторит свое приключение;)
Всем советуем!
Е
20 июля 2021
Душевное путешествие по Абхазии получилось невероятно увлекательным! В хорошей машине с кондиционером и обаятельным гидом мы увидели красоту этой удивительной страны-красивое ущелье, горные реки, водопады, озеро Рица, прогулялись по набережной Гагр. Наш гид Амза - человек, любящий Абхазию и знающий её историю. Мы приятно провели время в компании интересного собеседника. Огромное спасибо от опытных путешественниц. Высший балл организаторам. !
Н
19 июля 2021
Сегодня у нас был невероятно насыщенный день. Еще до вылета в Абхазию мы забронировали индивидуальную экскурсию у вас. Огромное спасибо гиду Владимиру за душевное путешествие по уголкам Абхазии. Помимо увлекательного путешествия на авто с кондеем, что не мало важно, мы так же посетили дегустацию Абхазского вина, сыров, мяса и меда. Экскурсия длилась 6 часов, но пролетели они просто незаметно, за увлекательными рассказами об этой удивительной стране. Еще раз огромное спасибо! Мы не пожалели, что выбрали именно вас. !
Д
18 июля 2021
Очень понравилась экскурсия на озеро Рица. Абхазия покорила своими красотами. Отдельное спасибо гиду Астану - очень тактичный вежливый молодой человек, познакомивший нас с традициями своего народа. С интересом слушали его рассказы о стране и достопримечательностях. Экскурсия проходила в нужном нам ритме, с учётом всех пожеланий, передвижение на комфортном автомобиле. Изначально забронировали на определенный день, но не смогли поехать. Организаторы без проблем перенесли на нужную дату. Вова, Астан, Спасибо вам! Будем рекомендовать всем!
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