Рауль проводит ещё 2 экскурсии

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Джип-тур выше облаков!

Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха

Рауль
Рауль – Гид из Гагр
В этом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор ⛰️ — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.

Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон.

А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 70006 300 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!

Что вас ожидает

Три смотровые площадки — всё выше и выше
Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж 🏖️, крупнейший отель 🏨 и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне 🥧.

На седьмом небе от красоты
Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес 🌳 с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы ⛰️ Мамдзышха (1873 метра н. у. м. ). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.

С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на внедорожнике УАЗ Патриот с открытым верхом
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
  • По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 в Гагре, Пицунде или на границе
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!
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Рауль проводит ещё 2 экскурсии

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