Рауль проводит ещё 2 экскурсии

Три смотровые площадки — всё выше и выше Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж 🏖️, крупнейший отель 🏨 и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне 🥧.
На седьмом небе от красоты Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес 🌳 с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы ⛰️ Мамдзышха (1873 метра н. у. м. ). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.
С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.
Организационные детали
Путешествие пройдет на внедорожнике УАЗ Патриот с открытым верхом
Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 в Гагре, Пицунде или на границе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!