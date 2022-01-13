Что вас ожидает

Утро в Гагре

Мы начнем день с прогулки по Старой Гагре, которая задумывалась как фешенебельный курорт. Насладимся видами самого бирюзового моря на всем побережье и морским воздухом с примесью эвкалиптов. Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан Гагрипш, а попутно расскажу о принце Ольденбургском.

Единение с природой в горах

Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 40 километров по живописным дорогам.

Остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через реку Бзыбь.

Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, попьем родниковой воды.

Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне.

И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, там, где меньше туристов. Пофотографируетесь на инстаграмных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи.

Пообедать предлагаю в традиционной апацхе: попробовать мамалыгу, форель, хачапури, копченые сыр и мясо, а также понаблюдать, как их готовят.

Морские открытки

После долгого и насыщенного дня вечер мы проведем максимально спокойно, встретив закат в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Это местечко любимо многими, здесь можно покататься на качелях на берегу и увидеть старинный храм.

Второй вариант, где мы можем оказаться вечером, — Белые скалы. Сидя на теплых камнях, сварим кофе и увидим, как солнце опускается в море.

Дружеское путешествие

В этой поездке я стану не просто гидом, но вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории Страны души, но не стану утомлять лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. Конечно, всегда возможны остановки в понравившихся вам местах.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский нацпарк: 350 руб. с человека, детям с 8 до 12 лет — 100 руб., детям до 8 лет — бесплатно

Через некоторое время после нашего путешествия вы получите от 100 ваших профессиональных фотографий в цветокоррекции

Как проходит экскурсия

На внедорожнике Niva Travel. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для фотосессии.

Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере, Гагре или Пицунде. Я заберу вас в удобном вам месте и привезу обратно.

Мы не заезжаем на дегустации, но я всегда готова посоветовать, где купить хорошее вино, сыр, мясо

Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.

Расходы по желанию