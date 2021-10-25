Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона

5
7 отзывов
Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймете, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.

Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии

Что вас ожидает

Главное в нашем туре — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

  • Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
  • Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
  • Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
  • Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане
  • Покупка специалитетов (по желанию)
  • Тарзанка через реку (по желанию) — 500 руб. с человека
  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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7 реальных отзывов от туристов

А
25 окт 2021
Самые лучшие впечатления))
Получили первые впечатления об Абхазии именно на этом маршруте - интересные и разнообразные чаи и сборы, великолепнейший выбор домашних вин и крепких напитков, изготовленных, поистине, мастерами своего дела. Сыры и колбасы - выше всяких похвал, после жалели, что не приоберели более, покуда влезает в чемодан)) Гид, Дамей, познакомил нас с обычаями и традициями, отрытых вопросов не осталось, в ходе поездки посмотрели знаковые и просто интересные места по маршруту.
В общем- супер, очень довольны.
К
18 окт 2021
Ну круто было, спасибо! Выбирали по отзывам, и подписываюсь под всеми словами, что прочитал про этих ребят. Это было интересно, сыто и пьяно) Других гидов не видел и не знаю, поэтому Владимир лучший! … ))
А
5 окт 2021
Сегодня ездили на Гастротур, все очень понравилось! Особенно повезло с гидом, Владимир донёс до нас много нового и интересного! Все дегустации очень интересные и вкусные! Мало где в мире можно попробовать натуральные продукты как здесь! Поражены видами Абхазии, как дневной в горах, так и ночной со смотровой площадки! Всем советуем к посещению!
С
25 сен 2021
Много узнали о культуре, быте и нравах Абхазии, информация подавалась структурированно и интересно. Инал классный рассказчик, влюблённый в свою Родину. Такой информации не найдёшь ни в каких источниках, а только от носителей этой культуры. Дегустировали чай, вино, сыры, мед. Конечно же вся продукция выше всех похвал. Приятно скоротали дождливый день. Инал спасибо.
Э
19 сен 2021
Ездили сегодня с Владимиром, очень довольны экскурсией!
Спасибо за полный рассказ об Абхазии, Владимир научил правильно есть мамалыгу, теперь нам нравится)))
Касаемо самого тура, очень качественная продукция, всем советую, мы сыроеды, уходит не хотели с экзофермы)))
Всем советую эту команду и данную экскурсию, это первое с чего можно начать в республике!
Наталья
18 сен 2021
Здравствуйте, хотелось бы поделиться впечатлениями от поездки на Гастрономический тур. Было безумно интересно. Гид Инал полностью погрузил в атмосферу страны, ее быт и культуру, Абхазия фантастическая страна, но не попробовав блюда той страны где ты находишься, до конца ее не почувствуешь и не узнаёшь. Чай, вино, сыр и мёд - это очень вкусно.
Первой остановкой была Дегустация чая. Вид и аромат непередаваем, мы очень любим крупно-листовой, и тут для нас было море выбора. Вкус чая надо просто пробовать и вы точно найдёте свой. Вторая остановка была в Абхазском селе. Для нас, которые видят фрукты уже в готовом виде на прилавках это просто Рай, увидели как растут мандарины, дочка в полном восторге от телят, считай Домашний зоопарк для детей😍. В это время мы дегустировали вина. Вино мы любим и знаем в нём толк, с уверенностью могу сказать что данные вина хорошего качества, не то что нам предлагали на других дегустационных залах. Интересная упаковка, оригинальная этикетка. И самое главное дегустация в бокалах, а не в пластиковых стаканах, как на других точках. Дальше наш путь лежал на сыроварню, там нам предложили сыры местного производства и мясо. В восторге от буйволиного сыра, про мясо даже слова излишние, это нужно попробовать. Следующая остановка на Дегустации мёда, узнали очень много информации о мёде и его полезных свойствах.
После мёда мы отправились на обед. Очень часто, когда путешествуешь и не знаком с кухней страны, тебе кажется, что это набор продуктов, но Инал рассказал, как правильно есть мамалыгу, и какие блюда к нему заказывать👍. Замечу, что ни на одной дегустации нам ничего не навязывали, как часто это происходит на рынке, мы с удовольствием взяли, то что нам понравилось!
Обедали мы в чудесном заведении.
В конце нашей поездки посетили смотровую, оттуда весь город, как на ладони. Инал нам рассказал об истории города, и о быте местных жителей, не зря Абхазию называют Страной Души, это на самом деле так❤️. А в конце, как говорит сам Инал: «Абхазия эта болезнь, один раз приедешь и будешь приезжать вновь и вновь», на самом деле так оно и есть, подтверждаем на личном примере. Огромное Спасибо Иналу и команде гидов, за такую поездку и увлекательные рассказы о стране.
Вы делайте очень важное дело -прививаете любовь к вашей стране с первого взгляда, а это очень важно. Спасибо вам за это!
д
17 сен 2021
Всем Привет, ездили сегодня на Гастро тур с Владимиром, сказать что мы очень довольны, это не сказать ничего! Фантастика!! Владимир рассказал нам невероятные истории, какие бы вопросы мы не задавили, он отвечал на всё, экскурсия проходила именно так, как хотели мы сами, ничего лишнего. Очень доброжелателен и внимателен, с ним можно поговорить на любые темы, не только связанные с республикой!
Теперь касаемо самого гастротура:
Я очень люблю чаи и очень доволен этой продукцией, огромное спасибо за такую возможность
Далее мы поехали в абхазский дом, где нам показали как растёт фейхоа, инжир и киви 😍😍 и конечно же там мы смогли купить себе лекарство от всех болезней, знаменитую чачу)) со мной были друзья любители вина, принпициально сухого, огромную спасибо хозяину дома, они очень довольны!
Далее мы поехали пробовать сыррр. . сыр дубового копчения, деликатес, мы впервые такое пробовали, фантастика. Мясо, копченое мясо. . абхазы обычно употребляют его с мамалыгой (о ней поговорим позднее), так же пробовали такое впервые, взяли четыре кусочка, спасибо!
Далее мы поехали в медовую Пасику, тут мы профессионалы, безумно довольны качеством продукта.
Далее мы поехали в красивейшее заведение, и Владимир показал нам и рассказал как есть их национальные блюда, мы готовы только ради этого приезжать ещё, очень вкусно. . а какой вид на речку, это действительно райское место 😍

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