Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

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Город-призрак Ткуарчал

Увидеть главные памятники Сухума, живописные лесные водопады и заброшенный город шахтеров

Темур
Темур – Гид из Гагр
Шумная и тихая, первозданная и покинутая — многоликая Абхазия откроет вам свои секреты.

Я расскажу об истории 📖 своей страны, местной культуре и традициях, а также проведу вас в царский храм и к лучшим смотровым площадкам, в заброшенный город 🏙️ и к диким водопадам.

Приключения ждут!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал

Что вас ожидает

Визитные карточки Сухума
Мы проедем по центру столицы ⭐️ Абхазии и осмотрим главные достопримечательности: сухумский Ботанический сад, Абхазский государственный музей 🖼, местную филармонию и драматический театр, а также здания администрации города. Вы сможете совершить променад по атмосферной набережной, открывающей захватывающий вид на Черное море 🌊, выпить 🍹 кофе в аутентичной «Брехаловке» и сделать фото на память у знаменитой колоннады.

Бедийский собор
Следующая наша остановка — «царский» храм. Я объясню, почему его так прозвали в народе и расскажу об истории 📖 святыни X века. Мы осмотрим экстерьер и интерьер Бедийского храма, поговорим о старинных церемониях и насладимся с высоты захватывающими горными ⛰️ панорамами.

Водопады Ткуарчала
Я привезу вас на смотровую площадку, расположенную на въезде в город 🏙️ Ткуарчал, где вы полюбуетесь с моста быстрой рекой Галидзга. А после отправимся к водопадам — вы познакомитесь с ледниковыми Ириной, Великаном и Святым, расположенными друг под другом, и пройдетесь под самым большим водопадом в Абхазии. В городе, окольцованом горами, мы также отыщем первую из 8 шахт имени Сталина, где поговорим об их особенностях, расцвете Ткуарчала, грузино-абхазской войне и блокаде, а также нынешней жизни страны.

Мистический Акармара
Напоследок мы исследуем развалины заброшенного поселка Акармара, облюбованного «сталкерами». Вы прочувствуете атмосферу постапокалиптического мира и удивитесь «имперской» красоте покинутых зданий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Opel с открытым верхом
  • Экскурсия подойдет для детей от 4-х лет
  • Входной билет 🎫 на водопады включен в стоимость
  • По желанию мы сможем заехать на обед в кафе национальной кухни 🥧 или любое другое место
Начало и место завершения
🚩 в любом городе Абхазии
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал
Город-призрак Ткуарчал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Темур
Темур
Меня зовут Темур. Я лицензионный гид-экскурсовод первой категории. Радую гостей республики на своих экскурсиях уже 13 лет. Родился и живу в Абхазии. Закончил исторический факультет в Абхазском Государственном Университете. Люблю свою Родину и хочу показать вам все ее красоты и передать неповторимый местный колорит!
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