Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

Что вас ожидает

Визитные карточки Сухума

Мы проедем по центру столицы ⭐️ Абхазии и осмотрим главные достопримечательности: сухумский Ботанический сад, Абхазский государственный музей 🖼, местную филармонию и драматический театр, а также здания администрации города. Вы сможете совершить променад по атмосферной набережной, открывающей захватывающий вид на Черное море 🌊, выпить 🍹 кофе в аутентичной «Брехаловке» и сделать фото на память у знаменитой колоннады.

Бедийский собор

Следующая наша остановка — «царский» храм. Я объясню, почему его так прозвали в народе и расскажу об истории 📖 святыни X века. Мы осмотрим экстерьер и интерьер Бедийского храма, поговорим о старинных церемониях и насладимся с высоты захватывающими горными ⛰️ панорамами.

Водопады Ткуарчала

Я привезу вас на смотровую площадку, расположенную на въезде в город 🏙️ Ткуарчал, где вы полюбуетесь с моста быстрой рекой Галидзга. А после отправимся к водопадам — вы познакомитесь с ледниковыми Ириной, Великаном и Святым, расположенными друг под другом, и пройдетесь под самым большим водопадом в Абхазии. В городе, окольцованом горами, мы также отыщем первую из 8 шахт имени Сталина, где поговорим об их особенностях, расцвете Ткуарчала, грузино-абхазской войне и блокаде, а также нынешней жизни страны.

Мистический Акармара

Напоследок мы исследуем развалины заброшенного поселка Акармара, облюбованного «сталкерами». Вы прочувствуете атмосферу постапокалиптического мира и удивитесь «имперской» красоте покинутых зданий.

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