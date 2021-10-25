ежедневно в 09:00

Групповая экскурсия на встречу с Рицей

Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой

4.8
42 отзыва
Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице.

В группе до 20 человек побываете у водопадов и Голубого озера, впечатлитесь красотой ущелий, угоститесь местным медом и винами.

А еще услышите местные легенды и выучите пару фраз на абхазском!
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей

Что вас ожидает

После сбора путешественников мы направимся к Рицинскому заповеднику. Для вас в программе маршрута:

  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения.
  • Развалины Бзыпской крепости — останки стен, величественные даже в своей заброшенности.
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что он получил второе название.
  • Голубое озеро — здесь сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь.
  • Пасека и винодельня — угостимся душистым медом и продегустируем сорта абхазских вин; если захотите, вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты.
  • Ущелье «Прощай Родина. » — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии.
  • Озеро Рица — наша абхазская красавица; у вас будет час-полтора, чтобы насладиться ее пейзажами, пообедать и совершить короткую прогулку на катере. Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады «Молочный» и «Птичий клюв», а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера.

По пути вы услышите о том, как зарождалось Абхазское царство, о периоде Грузинской войны. Узнаете о праздниках и обычаях, о семейных отношениях. Будет краткий урок абхазского языка и знакомство с топонимикой. И конечно, мы поделимся многочисленными легендами о локациях и стране.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: входной билет в заповедник
  • Отдельно оплачивается (по желанию): заезд на смотровую площадку 1250 м и к водопадам «Молочный» и «Птичий клюв» (250-350 руб. /чел.), тарзанка (500 руб. ), прогулка на катамаранах по озеру, обед с видом на озеро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 09:00

Аслан
Аслан
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные комфортабельные микроавтобусы Mercedes (до 20 человек) с кондиционером и Wi-Fi. Трансфер от/до вашего отеля или от/до границы с РФ. И главное: мы особенные! У нас нет «сухих» заученных текстов: наши экскурсии наполнены не только историей, но еще юмором, легкостью, красотой и легендами! Вы ведь любите легенды?:)
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

42 настоящих отзыва от туристов

А
25 окт 2021
Если одним словом - ВОСХИТИТЕЛЬНО! Невозможно словами передать восторг от потрясающей красоты озера Рица, захватывающей дороги между величественных гор под облаками, осеннего леса в горах, душевных жителей Абхазии, с которыми довелось встретиться на этом маршруте. Для тех, кто будет выбирать экскурсию, хотим написать, что опыт экскурсий у нас очень большой. Гида выбирали максимально придирчиво… И уже через три минуты рассказа Аслана в автобусе поняли, что сделали единственно правильный выбор. Благодаря Аслану мы чувствовали себя не так, как будто едем в автобусе на сборную экскурсию, а будто все мы одна компания, отправляющаяся в увлекательное путешествие. Аслан - потрясающий экскурсовод, внимательный, с прекрасным чувством юмора, богатой эрудицией, умеющий увлечь и раскрыть Абхазию каждому. В программе экскурсии есть возможность за небольшую дополнительную плату подняться на более высокую точку над озером. Обязательно надо подниматься! Озеро с этой точки открывается в невероятной красоте! По программе так же была предусмотрена дегустация вина и меда, к чему мы сначала отнеслись очень скептически. Но именно эта часть программы в последствии оказалась так нужна, потому что стала настоящим экскурсионным знакомством с бытом Абхазии от увлеченных мастеров своего дела. Уже вернувшись домой мы понимаем, что эта экскурсия стала самым незабываемым днем нашей недельной поездки в Абхазию, в которой, благодаря Аслану, мы познакомились с историей и культурой этой удивительной страны. Очень хотим вернуться еще раз!
Александра
23 окт 2021
Очень хороший гид, очень емкий рассказ, красивейшие виды, интересные легенды, много познавательной информации
Наталья
22 окт 2021
Добрый день.
Экскурсия с Асланом на озеро Рица:
Познавательно, красиво.
Горы, озеро, природа, водопады, все замечательно.
Сам маршрут прошёл легко, с юмором, не утомительно.
СПАСИБО!!!
Мартьянова
26 сен 2021
Экскурсовод Аслан очень понравился, внимательный, хорошо знает историю Абхазии, шутит, создает настроение.
Ю
21 сен 2021
Отвратительный древний автомобиль, кондиционера! Водитель ездить не умеет. Туристов тупо разводят на деньги. Еда в кафе, как и во всей Абхазии просто ужас! Не говорю уже об отношение к туристам. Всюду грязь и антисанитария. Никому на советую ехать в Абхазию.
Е
4 сен 2021
Очень многое, как оказалось, зависит от гида! Мы выезжали на Рицу в сильнейший дождь, и настроение было так себе, всем автобусом сомневались стоит ли ехать, но наш гид Аслан сделал всё, чтобы группа улыбалась и пребывала в хорошем настроении, уверил нас, что все будет хорошо. Гид отлично находит общий язык с любым человеком, и прекрасно взаимодействует с группой. Рассказывает очень интересно притравливая все местными легендами! Программа насыщенная и увлекательная, очень рады, что была возможность, увидеть больше, чем планировали изначально!
В общем, всем советую, наша группа из трёх человек осталась довольна этой экскурсией и однозначно, она украсила наш отдых в Абхазии.
Л
3 сен 2021
Экскурсия прошла просто на высшем уровне👍Все было в дружеской атмосфере, очень познавательно и интересно! Спасибки Аслану и водителю нашей группы огромное 👍👍👍👌👌👌
И
1 сен 2021
В общем, экскурсия не плохая. Места красивые. Напрягает огромное количество народа на каждом обьекте. При этом время для осмотра дается мало, зато на дегустацию - не ограниченно. Хотелось бы наоборот. Доплатили по 300 руб с чел за смотровую площадку и водопад: красиво, но опять толпы народа и мало времени. Хотелось бы остановку в менее людных местах, по пути было много смотровых площадок, но проезжали мимо. Гид Аслан - не самый лучший рассказчик, хотя бывало и хуже.
О
31 авг 2021
5+
А
31 авг 2021
Все прошло отлично, гид Аслан очень интересно проводит экскурсии
В
29 авг 2021
Мы сегодня побывали на экскурсии на озеро Рица. Экскурсию проводил гид Аслан. Очень доброжелательный! Он много рассказал фактов из истории Абхазии, о традициях, поведал легенды и т. д. Экскурсия очень познавательная и интересная. Во время приезда на озеро Рица, Аслан проводил всю группу в кафе, убедился, что все кто хотел поели, подошел уточнил все ли нравится, пожелал приятного аппетита. Все четко по времени. Забота и внимание на протяжении всей экскурсии. Только положительные впечатления у всей моей семьи! спасибо!
К
28 авг 2021
Гид рассказывает интересно. Озеро очень красивое.
Мы заплатили дополнительно, чтобы подняться на смотровую площадку, но ничего особого там не было - небольшое место, откуда видно озеро (только частично), толпы людей, водопад "Орлиный глаз" - скудноват и закрыт сеткой. Водопад "Молочный" видели только издалека - с другой стороны озера. Рекомендую в это время лучше поплавать на катамаране по озеру и спокойно перекусить. В кафе, которое предлагает гид высокие цены. В других кафе дальше цены ниже, но качество тоже оставляет желать лучшего (обед джигита не берите - маленькая порция не понятно чего, лучше брать еду с собой)
М
27 авг 2021
Экскурсия стоит своих денег. Гид Аслан компетентный человек, в дороге рассказывает много интересного. По дороге на Рицу было несколько остановок на дегустации вина, сыра и мёда. Цены на эти товары в 2 раза выше чем в обычных абхазских магазинах, поэтому покупать там что-либо не советую. Качество этогг вина, сыра и мёда никто не гарантирует.
О
25 авг 2021
Вкратце:
Все начинается замечательно - гид ведёт себя корректно, профессионально, харизматично.
Но при приближении к основному объекту экскурсии устраивает неорганизованное, отвратительное голосование в машине с выяснением того, кто хочет отправиться за доп. плату в «незабываемое» путешествие с попытками сторговаться. Когда он понимает что половина не согласна доплачивать, начинает мстить: пропадает былая тактичность, уважительное общение (особенно к отказавшимся платить), сокращает, заявленное в описании экскурсии, время на нахождение на основном объекте (озеро Рица). Принимает за всех решение: так как некоторые отказались насладиться прекрасными видами за отдельную плату, нет смысла находиться на озере дольше 40 минут и, соответственно, плавать на лодках или есть в местных кафе.
У гида (Аслан) присутствуют все необходимые навыки, чтобы достойно, интересно проводить экскурсии, но в такие моменты его компетентность падает нижи плинтуса.
Либо сразу включите в стоимость поездку за прекрасными видами, либо исключите возможность гида устраивать голосования в автомобиле, после которых чувствуешь себя виноватым за то, что кто-то не сможет насладиться Рицей с, разрекламированных этим гидом, локаций.
Юлия
24 авг 2021
Здравствуйте.
Все очень понравилось. Забрали, провели классную содержательную экскурсию и отвезли домой)
Спасибо!
Ещё 27 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Гаграх

Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия
5
2
10 000
за 1-6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Индивидуальная экскурсия
5
2
10 000
за 1-4 чел.
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями Абхазии и влюбиться в ее природу навсегда!
Курортная Гагра и озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
6500
5 850
за 1-6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Индивидуальная экскурсия
4.9
68
7770
6 216
за 1 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Индивидуальная экскурсия
4.9
42
6 500
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Большое путешествие по Абхазии
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
13000
10 400
за 1-7 чел.
Большое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Добро пожаловать в Абхазию!
Индивидуальная экскурсия
5
6
10 000
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию!
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Душевное путешествие по Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
205
8000
6 400
за 1-7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуальная экскурсия
4.8
56
10000
6 500
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
Город-призрак и природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
10ч
18 000
за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Впервые в Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
18
10ч
11000
8 800
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Индивидуальная экскурсия
5
3
13600
10 880
за 1-6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Порадовать себя SPA по-абхазски, посетить живописный каньон с водопадом и познакомиться со столицей

Аслан проводит ещё 2 экскурсии

«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
4.2
9
400
за 1 чел.
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры. »: вечерняя групповая экскурсия
Автобусно-пешеходное путешествие по достопримечательностям и красивым местам черноморского города
ежедневно в 18:30
Групповая экскурсия в Новый Афон
4.2
12
600
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Посетить Новоафонский монастырь и пещеру, отведать мед на пасеке и прогуляться по Приморскому парку
ежедневно в 09:15
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гаграх. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гаграх