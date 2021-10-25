ежедневно в 09:00

Если одним словом - ВОСХИТИТЕЛЬНО! Невозможно словами передать восторг от потрясающей красоты озера Рица, захватывающей дороги между величественных гор под облаками, осеннего леса в горах, душевных жителей Абхазии, с которыми довелось встретиться на этом маршруте. Для тех, кто будет выбирать экскурсию, хотим написать, что опыт экскурсий у нас очень большой. Гида выбирали максимально придирчиво… И уже через три минуты рассказа Аслана в автобусе поняли, что сделали единственно правильный выбор. Благодаря Аслану мы чувствовали себя не так, как будто едем в автобусе на сборную экскурсию, а будто все мы одна компания, отправляющаяся в увлекательное путешествие. Аслан - потрясающий экскурсовод, внимательный, с прекрасным чувством юмора, богатой эрудицией, умеющий увлечь и раскрыть Абхазию каждому. В программе экскурсии есть возможность за небольшую дополнительную плату подняться на более высокую точку над озером. Обязательно надо подниматься! Озеро с этой точки открывается в невероятной красоте! По программе так же была предусмотрена дегустация вина и меда, к чему мы сначала отнеслись очень скептически. Но именно эта часть программы в последствии оказалась так нужна, потому что стала настоящим экскурсионным знакомством с бытом Абхазии от увлеченных мастеров своего дела. Уже вернувшись домой мы понимаем, что эта экскурсия стала самым незабываемым днем нашей недельной поездки в Абхазию, в которой, благодаря Аслану, мы познакомились с историей и культурой этой удивительной страны. Очень хотим вернуться еще раз!