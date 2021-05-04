Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – представитель из Гагр
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого.

Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона.

Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

7 500 ₽ за экскурсию

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Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица

Что вас ожидает

Гагра: наследие принца
Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей 📖 раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь 👣 по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае
Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор ⛰️, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа
Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны. Посетите Птичий и Молочный водопады. Кроме того, я отвезу вас на пляж 🏖️ Надежды Алилуевой. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 🌳 350 руб. /человека; обед по желанию — 500-600 руб. /человека.

Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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3 настоящих отзыва от туристов

И
4 мая 2021
Нашим гидом в этой экскурсии был Анатолий, с которым мы совершили замечательное путешествие. Анатолий с первой минуты, в удобном темпе, рассказывал о маршруте, куда и зачем мы заезжаем, подробно отвечал на все задаваемые вопросы, останавливался по нашей просьбе для фото и сам рекомендовал места и ракурсы наиболее удачные для фото. Чувствовалось что он любит свою Родину, свою землю. Рассказал в какое время и какие места было бы хорошо еще посетить, нюансы других экскурсий, чтоб мы могли делать более осознанный выбор. Поездка с Анатолием очень понравилась, на протяжении всего пути мы общались как будто давно знаем друг друга. Очень надеюсь что мы еще встретимся. Однозначно рекомендую экскурсии в сопровождении Анатолия.
О
3 мая 2021
Отличная экскурсия! Наш экскурсовод был Аслан. С самого начала экскурсии ему удалось полностью захватить наше внимание своим содержательным рассказом об Абхазии. Нам казалось, он знает абсолютно всё! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. С удовольствием порекомендуем всем эту экскурсию к посещению и не только) думаю все экскурсии которые организует данная команда профессионалов своего дела не менее интересны. ребята молодцы! Очень увлекательно рассказывают и нигде не торопят. Мы отлично и весело провели время, зарядились позитивом и красотами Абхазии. Спасибо огромное! Обязательно вернёмся к вам и посоветуем всем своим друзьям !
С
1 мая 2021
Все прекрасно👍понравилось очень!

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