Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

Что вас ожидает
Абхазия изнутри Вы увидите как популярные достопримечательности 🏛️, так и малоизвестные места страны. В программе экскурсии: Замок принца Ольденбургского — фантастически красивое 🤩 здание в стиле модерн, возведенное прямо на склоне горы ⛰️. Вы узнаете, кем оно было спроектировано и какие знаменитые люди его посещали. Ажурная колоннада — старейшая и самая известная достопримечательность страны. Вы узнаете, что символизирует украшающий ее белый голубь и как она называлась в советские времена. Анакопийская крепость — оборонительное сооружение, возведенное в 4-5 веках. Вы погуляете по ее руинам и раскроете ее роль в судьбе Абхазии. Часовня Святого Василиска — место, почитаемое православными христианами. Вы рассмотрите могилу и купель Василиска и услышите историю 📖 святого мученика. Храм Иоанна Златоуста — церковь ⛪ 11 века, возвышающаяся над рекой Гумиста. Вы увидите в ней каменную гробницу и икону с частицей мощей святителя. Драндский собор — древнейший из действующих храмов страны. Вы оцените его готические окна, остатки древних фресок, роскошные ковры и мраморные гробницы. Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эрик
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эрик, я закончил исторический факультет Абхазского университета и работаю гидом уже 10 лет. С уважением отношусь ко всем культурам, при этом обожаю свою страну и с огромным удовольствием знакомлю с ней всех желающих.
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Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями