Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

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Многоликая Абхазия

Православные святыни, древняя крепость и замок в стиле модерн на авто-пешеходной экскурсии

Эрик
Эрик – Гид из Гагр
Вы проедете полстраны и увидите резиденцию принца Ольденбургского в Гагре, Анакопийскую крепость в Новом Афоне и древние храмы в селе Каманы.

Я раскрою историю 📖 Абхазии с момента основания до наших дней, расшифрую особенности местной архитектуры и поделюсь национальными традициями и легендами.

А также расскажу, как и чем живет современная страна.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия

Что вас ожидает

Абхазия изнутри
Вы увидите как популярные достопримечательности 🏛️, так и малоизвестные места страны. В программе экскурсии:

  • Замок принца Ольденбургского — фантастически красивое 🤩 здание в стиле модерн, возведенное прямо на склоне горы ⛰️. Вы узнаете, кем оно было спроектировано и какие знаменитые люди его посещали.
  • Ажурная колоннада — старейшая и самая известная достопримечательность страны. Вы узнаете, что символизирует украшающий ее белый голубь и как она называлась в советские времена.
  • Анакопийская крепость — оборонительное сооружение, возведенное в 4-5 веках. Вы погуляете по ее руинам и раскроете ее роль в судьбе Абхазии.
  • Часовня Святого Василиска — место, почитаемое православными христианами. Вы рассмотрите могилу и купель Василиска и услышите историю 📖 святого мученика.
  • Храм Иоанна Златоуста — церковь ⛪ 11 века, возвышающаяся над рекой Гумиста. Вы увидите в ней каменную гробницу и икону с частицей мощей святителя.
  • Драндский собор — древнейший из действующих храмов страны. Вы оцените его готические окна, остатки древних фресок, роскошные ковры и мраморные гробницы.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эрик
Эрик
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эрик, я закончил исторический факультет Абхазского университета и работаю гидом уже 10 лет. С уважением отношусь ко всем культурам, при этом обожаю свою страну и с огромным удовольствием знакомлю с ней всех желающих.
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