Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

Эрик – Гид из Гагр

Вы проедете полстраны и увидите резиденцию принца Ольденбургского в Гагре, Анакопийскую крепость в Новом Афоне и древние храмы в селе Каманы.



Я раскрою историю 📖 Абхазии с момента основания до наших дней, расшифрую особенности местной архитектуры и поделюсь национальными традициями и легендами.



А также расскажу, как и чем живет современная страна.