Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Озеро Рица на внедорожнике

Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»

Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами.

Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица.

Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона.

А я расскажу о жизни «страны души», ее истории и легендах.
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике
Озеро Рица на внедорожнике

Что вас ожидает

Все краски Абхазии

Абхазия — страна с потрясающий природой. И я помогу в этом убедиться! Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром. Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу. А также увидите храм-крепость X века.

Абхазия изнутри

Я расскажу о прошлом и современной жизни Абхазии: вы узнаете, почему ее называют «страной души», как живут горцы и какие местные легенды передаются из поколения в поколение. Посоветую, куда можно сходить в свободное время и какие национальные блюда попробовать. А если вы пожелаете, мы включим в экскурсию дегустацию домашних вин, коньяка, гранатового сока или меда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
  • Экологический сбор в национальном парке включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Дети — от 6 лет
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Руслан. Я провожу джип-туры по горной Абхазии более восьми лет. Как коренной житель знаю все самые живописные места — с радостью поделюсь ими с вами!
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