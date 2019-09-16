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Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию

Адгур
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Адгур – ваш гид
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего...

Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы.

Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр

Что вас ожидает

Завораживающая природа
На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме
Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на территорию заповедника — 350 руб./чел.
    — посещение дачи Сталина (по желанию) — дорога и билет с экскурсией 300 руб./чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Путешествие на озеро Рица из Гагр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Адгур, это человек, который очень любит свою родину и природу своего края. Он рассказал историю Абхазии и о ее жизни в настоящее время. Кроме замечательной экскурсии он порекомендовал где можно купить местную продукцию хорошего качества (мед, аджика, вино).

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