Что вас ожидает

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.