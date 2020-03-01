Адгур проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Самобытный Сухум

В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян

Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!