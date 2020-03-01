Адгур проводит ещё 2 экскурсии

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Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране

Адгур
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Адгур – ваш гид
Сухум — один из древнейших городов мира.

Он помнит и лучшие времена, но заслуживает внимания путешественников.

Вы ощутите пульс Сухума на набережной, увидите все главные достопримечательности и вдохновитесь прогулкой по Ботаническому саду.

А я познакомлю вас с Абхазией — ее прошлым и настоящим, традициями и кухней.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр

Что вас ожидает

Самобытный Сухум
В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян
Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — билет в Ботанический сад (250 руб./взрослые, 100 руб./дети)
    — билет в обезьяний питомник (250 руб./взрослые, 100 руб./дети).
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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Адгур проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие на озеро Рица из ГагрПутешествие на озеро Рица из ГагрПутешествие на озеро Рица из Гагр
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Из Гагр — в Новый Афон!Из Гагр — в Новый Афон!Из Гагр — в Новый Афон!
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