Рауль проводит ещё 2 экскурсии

  1. Абхазия
  2. Экскурсии

Рицинский маршрут и озеро Мзы

Джип-тур и трекинг к потрясающим озерам, водопадам, рекам и каньонам в компании коренного абхазца

Рауль
Рауль – Гид из Гагр
Вы откроете главные заповедные места Абхазии на пути к Рице.

Загадаете желания у водопадов, ощутите силу времени в ущелье Каменный мешок, окинете взглядом альпийские луга и узнаете, как живут люди среди таких красот.

А после пройдете по горным ⛰️ и лесным тропам к гипнотическому ледниковому озеру Мзы, где я расскажу о тайнах водоема и легенду о древнем старце.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы

Что вас ожидает

Рицинская классика
Вы проедете по популярному живописному маршруту до минерального источника Ауадхара, где отведаете природную газированную водичку из родника и оцените фантастические виды на бескрайние альпийские луга. Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы. Пройдете по висячему мосту через реку Бзыбь. Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера. А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица.

Поход к озеру Мзы
А далее вы отправитесь в 7-километровый поход по дивным горным ⛰️ тропам и лесам. Выйдя к водоему, откроете сказочные пейзажи горного ледникового озера с зелеными полями и островками никогда не тающего снега. Послушаете легенду о древнем старце-охотнике и таинственные истории 📖, которые связывают с мистически-красивым озером.

🌄 По пути я буду рассказывать об истории страны, местных традициях и современном образе жизни. Подскажу, какие товары здесь стоит приобрести, и отвезу на обратном пути в места, где вы сможете купить традиционную продукцию.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Путешествие пройдет на полноприводном автомобиле 🚘 УАЗ Патриот с открытым верхом
  • После озера Рица маршрут идет по бездорожью, поход занимает 3-4 часа

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Включены транспортные расходы и летний пикник на озере Мзы
  • Отдельно оплачивается экологический сбор за въезд в национальный парк 🌳 350 руб. / человека; обед на озере Рица; опциональная аренда лошади, если не в силах проходит такие расстояния — 1500 руб. /лошадь
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Гагре
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы
Рицинский маршрут и озеро Мзы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!
Напишите мне

Рауль проводит ещё 2 экскурсии

Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
8 000
9 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
6 отзывов
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
Город-призрак и природа Абхазии
12 500
10 часов
Город-призрак и природа Абхазии
2 отзыва
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны

Еще несколько необычных экскурсий в Гаграх

Душевная экскурсия в сердце Абхазии
скидка10%
От
9000
8 100
7 часов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
28 отзывов
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями
Путешествие на озеро Рица из Гагр
5 000
7 часов
Путешествие на озеро Рица из Гагр
12 отзывов
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Из Гагр — в Новый Афон!
5 000
6 часов
Из Гагр — в Новый Афон!
3 отзыва
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Путешествие в Сухум из Гагр
7 500
7 часов
Путешествие в Сухум из Гагр
2 отзыва
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Самобытная Абхазия без шаблонов!
скидка15%
12500
10 625
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов!
2 отзыва
С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде
Рыбалка на горных реках из Гагры
7 500
7.5 часов
Рыбалка на горных реках из Гагры
1 отзыв
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом