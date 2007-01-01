Адгур проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Красивая и интересная дорога

Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях 🏛️, традициях и современной жизни.

Ловля форели и советы рыбака

Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба 🐟, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство 😃 Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.

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