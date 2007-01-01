Адгур проводит ещё 3 экскурсии

Красивая и интересная дорога Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях 🏛️, традициях и современной жизни.
Ловля форели и советы рыбака Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба 🐟, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство 😃 Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на рыбалку из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Гагре или Пицунде
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.