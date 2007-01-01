Адгур проводит ещё 3 экскурсии

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Рыбалка на горных реках из Гагры

Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом

Адгур
Адгур – Гид из Гагр
Абхазия — это не только теплое Черное море 🌊, но и множество бурных горных рек с прозрачной водой, в которых водятся форель, сазан, сиг и голавль.

Мы вместе порыбачим, и я поделюсь полезными советами.

По пути и на протяжении рыбалки вы будете любоваться пейзажами, поэтому увезете с собой и улов, и отличные фото!
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры

Что вас ожидает

Красивая и интересная дорога
Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях 🏛️, традициях и современной жизни.

Ловля форели и советы рыбака
Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба 🐟, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство 😃 Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на рыбалку из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Гагре или Пицунде
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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Адгур проводит ещё 3 экскурсии

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