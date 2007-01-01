Астамур проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!

Рукотворные чудеса

В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждет вас и уникальное сооружение 9-11 вв — Отхарский монастырь на отвесной высокой скале, покрытой зеленью. Снизу вы увидите отверстия различных размеров — это окна келий. Узнаете об открытиях археологов и об удивительном устройстве монастыря.

Природа — главная достопримечательность 🏛️ Абхазии

Часть пути пройдет через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи слёзы и наберем чистейшей воды в горном роднике. Полюбуемся Голубым озером и пройдем по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки Мчишта в сказочном самшитовом лесу 🌲, где деревья 🌳 покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.

Легендарные Гагры и Пицунда

В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном Гагрипш. А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.

Абхазия угощает

По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино 🍷.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Начало экскурсии 🧭 в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу

Что входит в стоимость, а что — нет