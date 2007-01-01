Астамур проводит ещё 1 экскурсию

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Самобытная Абхазия без шаблонов!

С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде

Астамур
Астамур – Гид из Гагр
В этом путешествии вас ждут сказочные виды и важные достопримечательности 🏛️, вкусные угощения и традиции — всё это и есть сама Абхазия! День предстоит насыщенный и познавательный: вы увидите две старинные крепости и монастырь; укутанные мхом деревья 🌳 и шумные бирюзовые реки; а также изучите города-курорты Гагра и Пицунда.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 120008 400 ₽ за экскурсиюскидка30%

    Заказать экскурсию
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!

Что вас ожидает

Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!

Рукотворные чудеса
В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждет вас и уникальное сооружение 9-11 вв — Отхарский монастырь на отвесной высокой скале, покрытой зеленью. Снизу вы увидите отверстия различных размеров — это окна келий. Узнаете об открытиях археологов и об удивительном устройстве монастыря.

Природа — главная достопримечательность 🏛️ Абхазии
Часть пути пройдет через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи слёзы и наберем чистейшей воды в горном роднике. Полюбуемся Голубым озером и пройдем по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки Мчишта в сказочном самшитовом лесу 🌲, где деревья 🌳 покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.

Легендарные Гагры и Пицунда
В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном Гагрипш. А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.

Абхазия угощает
По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино 🍷.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Начало экскурсии 🧭 в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Завтрак и дегустации — это угощение. Доплата не нужна.
  • Личные расходы и входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно (посещение платных объектов по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в Гагре или на границе Псоу
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Астамур
Астамур
Приветствую, дорогие друзья! :) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!
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