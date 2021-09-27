Что вас ожидает

Термальный источник Кындыг

По пути в одноименный поселок вы узнаете, какие свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.

Живописное ущелье возле Черниговки

Далее в программе одна из лучших природных достопримечательностей в окрестностях Сухума. Вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, полностью покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом, на который стоит взглянуть и с высоты.

Атмосферная набережная Махаджиров

В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Узнаете о знаменитом кафе «Брехаловка» и кофе на песке, о котором уже давно ходят легенды. О главном украшении набережной — старинных сухумских зданиях. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, в строительстве которых использовался венецианский кирпич, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.

🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

Экскурсия проводит на комфортабельном минивене Toyota Alphard

Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 250 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)

Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.