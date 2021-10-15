Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Кратко для тех, кто сомневается: бронируйте и вы не пожалеете. Когда увидите сколько людей выходит только на одном автобусе, будете крайне рады, что в нем не оказались:)

Подробнее: Были вдвоем на экскурсии с женой, мы довольно скупы на эмоции, молоды и скромны по своей натуре, поэтому были опасения, что это подходит больше для весёлых компаний, но гид очень тонко улавливал наш настрой на тихое созерцание прекрасного, с вкраплением интересных исторических фактов и рассказов, без фанатизма долгих лекций в университете.

Содержание экскурсии продумано до мелочей, если вам хочется на дегустацию вина, остановимся, если нет, поедем дальше, на остановках вы стоите столько, сколько вам захочется, вам не будут ничего навязывать или контролировать, это лучшее, чего можно желать. Это называется клиентоориентированность, вот за нее просто 6/5 звезд.

Горы, Рица, горные реки, тут и говорить нечего, это нужно просто видеть, слышать, осязать. Насчет погоды тоже не стоит волноваться, в середине нашей экскурсии пошел дождь, но это только добавило тумана, расстилающегося по горам, зрелище невероятное.

Гиду Ахра (прошу прощения, если не совсем точно воспроизвожу имя) большое спасибо за проведенную экскурсию и прекрасную компанию.