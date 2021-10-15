Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона

5
18 отзывов
На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму.

Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона.

А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии

Что вас ожидает

Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:

  • Курортная Гагра, где вы осмотрите ресторан Гагрипш и услышите его историю, прогуляетесь по парку основателя города — принца Ольденбургского. А еще увидите Гагры со смотровой площадки и белоснежную колоннаду.
  • Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят.
  • Экоферма, где вам предложат приобрести местное мясо, сыры и специи.
  • Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
  • Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку.
  • Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница».
  • Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии.
  • Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны.
  • Смотровая площадка «Прошай, Родина. », с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья.
  • Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на машине уаз Хантер или уаз Патриот
  • Дополнительные расходы: входной билет в заповедник (350 руб. ), при желании тарзанка (500 руб., длина 500 метров)
  • С собой возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении, а также купальные принадлежности (можно искупаться в море или на озере Рица)
Место начала и завершения
в Гагре, Пицунде и на граница для жителей Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Инал
Инал
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души» — так местные называют Абхазию. Первозданная природа, богатая культура и гостепримство жителей делают отдых в Абхазии невероятно приятным. На джип-турах вы посетите те места, куда не добираются туристы на обычной машине, и впечатлитесь их красотой.
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18 реальных отзывов от туристов

Гуля
15 окт 2021
Это была лучшая поездка! Я в первый раз прилетела на наш Юг и мы решили посмотреть на Абхазию. Я всю жизнь езжу в Европу и уверенна была, что мне будет не интересно. Но как же я была не права! Алмас замечательный гид! Абхазия невероятно красивая и гостеприимная страна. Это было очень весело, мы напились классным вином и чачей на винодельне, а потом начали ржать, петь песни, говорить на итальянском, научили нашего чудесного гида нескольким фразам и потом он кричал их из машины и увлечённо жестикулировал, как итальянец🥰🙏🏻
Весь день мы только и делали, что смеялись и почти плакали от красоты☺️
А под конец мы очень вкусно поели национальную кухни и Алмас оставил нас на границе, чтобы мы поехали в Поляну.
Чача была отменной, гид выше всех похвал, Абхазия волшебная, люди замечательные. Я влюблена и однозначна приеду к Алмазу ещё. Помимо Гегского водопада, Ритца, ущелья и Голубого озёра по пути куча красот.
И я и подруга отдохнули на 5+😍😍
В
18 сен 2021
Экскурсия от 18.09.21. Гид Армен. Все понравилось. Самое главное - комфортно. Комфортное вождение, Комфортное время на остановках, общение. Заботился о пассажирах, с нами был ребёнок 2.8, заботился об его комфорте. Экскурсию рекомендуем!
А
10 сен 2021
Очень понравилась экскурсия. Гид Гудиса прекрасный человек. Узнали много интересного. Были вдвоём с молодым человеком. Красоты впечатляют. Советую брать индивидуальный тур, это ГОРАЗДО лучше!
О
8 сен 2021
Были на экскурсии ВПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ 4 сентября 2021 года. Сказать, что это было здорово или отлично - ничего не сказать. Это было великолепно, незабываемо! Это был один из чудесных дней в Абхазии! Огромное сердечное СПАСИБО нашему гиду! Хочу порекомендовать новичкам - на мой взгляд лучше заказывать индивидуальный тур, немного дороже, но совсем другие ощущения! На автобусе туда не доберешься…. А значит и увидеть на индивидуальной экскурсии можно намного больше…. Еще - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Яна
5 сен 2021
Экскурсия была потрясающей! Словами не описать.
Во-первых, было очень приятное комфортное вождение.
Во-вторых, гид Гудиса оказался очень интересным рассказчиком и приятным человеком. Не грузил лишними фактами, рассказывал о природе, об абхазских традициях, о традиционной жизни. Знал ответ на любой мой вопрос про Абхазию)
В-третьих, пейзажи. Ни одна камера не передаст красоту Рицы, величие Юпшарского каньона, мощь Гегского водопада и кучу других красивых видов. Как говорится, лучше один раз увидеть вживую, слова все равно не передадут всех масштабов и эмоций) Также нужно отметить, что на всех остановках было вдоволь времени, чтобы насладиться красотой, прогуляться, пофотографироваться. В этом главный плюс индивидуальной экскурсии. Там где особо понравилось (а это почти везде) - можно остановиться подольше. Никто никуда не гонит в отличие от групповых экскурсий. Если по пути из машины понравился мне вид, мы делали остановку для фотографии.
Кроме того отдельное спасибо Гудису за помощь с фотографированием)
От экскурсии впечатлений море! Хватит на год вперёд) Эти красоты обязательны к посещению. Природа Абхазии в себя влюбила и обязательно приеду ещё! Спасибо большое!
К
4 сен 2021
Гид и водитель в одном лице.
Поездка очень понравилась, Армен отлично справился!
М
2 сен 2021
Кратко для тех, кто сомневается: бронируйте и вы не пожалеете. Когда увидите сколько людей выходит только на одном автобусе, будете крайне рады, что в нем не оказались:)
Подробнее: Были вдвоем на экскурсии с женой, мы довольно скупы на эмоции, молоды и скромны по своей натуре, поэтому были опасения, что это подходит больше для весёлых компаний, но гид очень тонко улавливал наш настрой на тихое созерцание прекрасного, с вкраплением интересных исторических фактов и рассказов, без фанатизма долгих лекций в университете.
Содержание экскурсии продумано до мелочей, если вам хочется на дегустацию вина, остановимся, если нет, поедем дальше, на остановках вы стоите столько, сколько вам захочется, вам не будут ничего навязывать или контролировать, это лучшее, чего можно желать. Это называется клиентоориентированность, вот за нее просто 6/5 звезд.
Горы, Рица, горные реки, тут и говорить нечего, это нужно просто видеть, слышать, осязать. Насчет погоды тоже не стоит волноваться, в середине нашей экскурсии пошел дождь, но это только добавило тумана, расстилающегося по горам, зрелище невероятное.
Гиду Ахра (прошу прощения, если не совсем точно воспроизвожу имя) большое спасибо за проведенную экскурсию и прекрасную компанию.
Н
31 авг 2021
Чудесный день в Абхазии! Полное погружение в культуру, природу и атмосферу. Прекрасный проводник Ахра с чувством юмора и собственного достоинства, семьянин и открытый человек, очень хороший водитель. Всё в меру! Рекомендуем от души!
М
28 авг 2021
Все было супер: маршрут полностью подстраивается под ваши желания, знание мест и историй про них, комфортное вождение. Ездили семьёй с 2 детьми - все довольны!
Н
19 авг 2021
Ездили с гидом Гудиса. Очень приятный экскурсовод! Общительный и отзывчивый. Очень аккуратно водит машину. Автомобиль огонь, как танк. Программа насыщена красивыми местами. Проходит в удобном для нас темпе. Остановки везде, где попросим. Сказали пожелания и всё скорректировали под нас. Обедали на озере Рицца, кафе предложил Гудиса, мы не пожалели. Всё прошло на высшем уровне. Устали очень, но довольные и очень много красивых фоток. Гудиса, спасибо большое!
Т
11 авг 2021
Отлично съездили с Иналом, экскурсию скорректировал под наши интересы. Интересно рассказывал, отличный водитель. Получили уйму незабываемых впечатлений! Спасибо
В
7 авг 2021
Гида звали Тамаз, прокатил нас с ветерком по горным тропкам. Все понравилось, спасибо
А
3 авг 2021
Все очень понравилось. Вежливый водитель, интересные легенды, истории, аккуратное вождение. Рекомендую
В
2 авг 2021
Мы прилетели компанией из 5 человек впервые в Абхазию. Экскурсию оформили, можно сказать, в 3 клика) Обратная связь и от оператора, и от гида очень оперативная, а это очень важно! Всем в отдельности огромная благодарность от нас.
С гидом нам очень повезло - Гудиса, спасибо Вам большое от всей нашей компании! Очень спокойный, грамотный и просто приятный человек, с которым можно увлекательно побеседовать! Всё наше увлекательное путешествие по невероятно красивой Ахазии, прошло на "Ура". ❤❤❤
О
20 июля 2021
Интереснейшая, наполненная легендами и положительными эмоциями экскурсия. Однозначно рекомендую! Проехали многие перевалы, тут дорога была местами экстремальна, но профессионализм водителя успокаивал и нам открылись прекрасные, захватывающие дух виды. Однозначно Страна Души!
Ещё 3 отзыва

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