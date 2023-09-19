8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальное путешествие к озеру Рица и природным красотам Абхазии
Погрузитесь в красоту озера Рица, удивительные водопады и каньоны. Насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа восточной Абхазии: водопады, горные реки и лечебные источники
Погрузитесь в мир природной красоты восточной Абхазии. Водопады, горные реки и лечебные источники ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 800₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный тур по высокогорным районам Абхазии: от Кодорского ущелья до водопадов
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, где горные реки и водопады ждут вас. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотые пляжи Абхазии: Гагра и Пицунда - путешествие мечты
Откройте для себя красоту Гагры и Пицунды в одной экскурсии. Пляжи, исторические соборы и дегустация чая ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по святым местам восточной Абхазии: от соборов до источников
Откройте для себя духовное наследие Абхазии в уникальной экскурсии по святым местам восточной части республики
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Сухуму из Нового Афона
Вечерний Сухум открывает свои тайны: уютные улицы, исторические достопримечательности и культурные сокровища ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККудрявцева19 сентября 2023Спасибо. Все было замечательно.
- ЗЗянкина12 июля 2023Супер гид МИЗАН, превосходная природа, одним словом БОМБААА!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Популярные экскурсии»
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