Что вас ждет

Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.

Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.