Альпийские луга Абхазии из Нового Афона

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные памятники, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлить живописные виды в своем сердце и на фото.

Мы доедем на самую лучшую точку альпийских лугов в долину перевала Пыв.
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона

Что вы увидите 🤩

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб (по желанию)
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюбленных
  • Великий Гегский водопад
  • Альпийские луга 1 уровень — обычно всех туристов возят сюда
  • Альпийские луга 2 уровень — наивысший
  • дикие места нетронутые цивилизацией
  • чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
  • местных горных жителей, которые вообще не спускаются с гор вниз
  • настоящих горных коней грациозных и сильных.

Что вас ждет

Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.
Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Индивидуальная экскурсия
18 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в Гаграх
  • водитель с веселыми историями про Абхазию
  • транспортные расходы
  • аренда внедорожника
  • дегустация напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • экологический сбор на озере Рица 350 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
  • обед по желанию (завозим в кафе)
  • тарзанка над рекой — 500 рублей
  • катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться)
  • трансфер из Афона
Место начала и завершения
Ваш адрес в Новом Афоне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно 09:00

Юлия П.
Юлия П.
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