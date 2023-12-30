Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками

Искупаться в горячих источниках, весело встретить 2024 год и поучиться самомассажу

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем начать новый год с любви, гармонии и спокойствия, наслаждаясь шумом волн и морским бризом, отдыхая от городской суеты и шума мегаполисов.

Будем заниматься йогой утром, днём и вечером, выполнять соматические практики, насыщать клетки кислородом и очищать разум от непрерывного потока мыслей.

Вместе с преподавателем вы исследуете тему внутренних опор, поговорите о том, как переживать кризисы и завершать стресс-реакции.

Проживание у моря, 3-разовое вегетарианское питание и новогодняя программа с танцами, играми и конкурсами — включены в стоимость.
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Новогодний релакс-тур с йогой, медитациями и соматическими практиками
Ближайшие даты:
30
дек
1
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на границе Абхазии и довезём до отеля. Заселимся, познакомимся и проведём практику вечерней йоги.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Встречаем Новый год

Начнём день с хатха-йоги. Ещё вас ждут энергетическая практика и расслабляющая вечерняя йога. А в 22:00 начнём готовиться ко встрече Нового года. Будут игры, конкурсы, зажигательные танцы и фуршет.

Ровно в 00:00 помедитируем и создадим намерения на 2024 год, а после продолжим веселиться до 02:00.

Встречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый год
3 день

Йога, дыхательные практики и медитация

Утренние практики сегодня пропустим и хорошо выспимся, а дневную йогу проведём на берегу моря, слушая шум волн и вдыхая свежий бриз. Пообедаем, а затем проведём беседы о практике и философии.

Перед ужином займёмся йогой и выполним пранаяму — дыхательные упражнения. Насытим клетки кислородом, научимся дышать глубоко и избавимся от непрерывного потока мыслей в голове. Обязательно уделим время внутренним себе — помедитируем, погружаясь вглубь себя, чтобы услышать свои намерения и чувства.

После трапезы будем играть, делиться впечатлениями и все вместе пить чай.

Йога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитация
4 день

Горячие источники «Приморские»

Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя, а затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».

Здесь вы сможете искупаться в сероводородных ваннах или насладиться процедурой обёртывания лечебной грязью. Источники оказывают благоприятное влияние на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а ещё укрепляют нервы. А обёртывание снимает напряжение, понижают уровень стресса и питает организм полезными элементами.

Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»
5 день

Продолжаем расслабляться и искать гармонию

Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.

6 день

Лекции, беседы с преподавателем и купание в термальных водах

Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя: разберём способ завершения стресс-реакций, исследуем тему внутренних опор, баланса, заземлённости, ясности и гибкости через глубокий контакт со своим телом. Поговорим о том, как корректно переживать кризисы на жизненном пути.

Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».

7 день

Йога-нидра, самомассаж и соматические практики

Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.

Вы попробуете йогу-нидра, направленную на глубокую релаксацию, и соматические практики для соединения внутренних систем тела с глубинным потоком, который телом движет. Приведём энергетический поток в равновесие и найдём новый уровень расслабления.

Научим выполнять самомассаж для расслабления мышечного корсета, активизации оттока венозной крови и лимфы.

8 день

Экскурсия в Новый Афон

После утренней практики отправимся на экскурсию в Новый Афон. Будем гулять по улочкам города, вдыхать ароматы кипарисов и цитрусовых, любоваться пальмами и магнолиями. Посетим Новоафонский монастырь 19 века, возведённый монахами из Греции. А ещё заберёмся в скит, где молился Симон Кананит.

Побываем в Новоафонской пещере: пройдём по 9 удивительным залам, рассматривая сталактиты и сталагмиты.

Экскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый Афон
9 день

Продолжаем расслабляться и учиться выполнять практики

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и расслабляться. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.

10 день

Отъезд

Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — трансфер до границы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Граница России и Абхазии, время по договорённости
Завершение: Граница России и Абхазии, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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