Искупаться в горячих источниках, весело встретить 2024 год и поучиться самомассажу
Будем заниматься йогой утром, днём и вечером, выполнять соматические практики, насыщать клетки кислородом и очищать разум от непрерывного потока мыслей.
Вместе с преподавателем вы исследуете тему внутренних опор, поговорите о том, как переживать кризисы и завершать стресс-реакции.
Проживание у моря, 3-разовое вегетарианское питание и новогодняя программа с танцами, играми и конкурсами — включены в стоимость.
дек
янв
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на границе Абхазии и довезём до отеля. Заселимся, познакомимся и проведём практику вечерней йоги.
Встречаем Новый год
Начнём день с хатха-йоги. Ещё вас ждут энергетическая практика и расслабляющая вечерняя йога. А в 22:00 начнём готовиться ко встрече Нового года. Будут игры, конкурсы, зажигательные танцы и фуршет.
Ровно в 00:00 помедитируем и создадим намерения на 2024 год, а после продолжим веселиться до 02:00.
Йога, дыхательные практики и медитация
Утренние практики сегодня пропустим и хорошо выспимся, а дневную йогу проведём на берегу моря, слушая шум волн и вдыхая свежий бриз. Пообедаем, а затем проведём беседы о практике и философии.
Перед ужином займёмся йогой и выполним пранаяму — дыхательные упражнения. Насытим клетки кислородом, научимся дышать глубоко и избавимся от непрерывного потока мыслей в голове. Обязательно уделим время внутренним себе — помедитируем, погружаясь вглубь себя, чтобы услышать свои намерения и чувства.
После трапезы будем играть, делиться впечатлениями и все вместе пить чай.
Горячие источники «Приморские»
Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя, а затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».
Здесь вы сможете искупаться в сероводородных ваннах или насладиться процедурой обёртывания лечебной грязью. Источники оказывают благоприятное влияние на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а ещё укрепляют нервы. А обёртывание снимает напряжение, понижают уровень стресса и питает организм полезными элементами.
Продолжаем расслабляться и искать гармонию
Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.
Лекции, беседы с преподавателем и купание в термальных водах
Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя: разберём способ завершения стресс-реакций, исследуем тему внутренних опор, баланса, заземлённости, ясности и гибкости через глубокий контакт со своим телом. Поговорим о том, как корректно переживать кризисы на жизненном пути.
Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».
Йога-нидра, самомассаж и соматические практики
Сегодня будем заниматься йогой утром, днём и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.
Вы попробуете йогу-нидра, направленную на глубокую релаксацию, и соматические практики для соединения внутренних систем тела с глубинным потоком, который телом движет. Приведём энергетический поток в равновесие и найдём новый уровень расслабления.
Научим выполнять самомассаж для расслабления мышечного корсета, активизации оттока венозной крови и лимфы.
Экскурсия в Новый Афон
После утренней практики отправимся на экскурсию в Новый Афон. Будем гулять по улочкам города, вдыхать ароматы кипарисов и цитрусовых, любоваться пальмами и магнолиями. Посетим Новоафонский монастырь 19 века, возведённый монахами из Греции. А ещё заберёмся в скит, где молился Симон Кананит.
Побываем в Новоафонской пещере: пройдём по 9 удивительным залам, рассматривая сталактиты и сталагмиты.
Продолжаем расслабляться и учиться выполнять практики
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и расслабляться. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.
Отъезд
Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — трансфер до границы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Граница России и Абхазии, время по договорённостиЗавершение: Граница России и Абхазии, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.