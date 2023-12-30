Начнём день с хатха-йоги. Ещё вас ждут энергетическая практика и расслабляющая вечерняя йога. А в 22:00 начнём готовиться ко встрече Нового года. Будут игры, конкурсы, зажигательные танцы и фуршет.

Ровно в 00:00 помедитируем и создадим намерения на 2024 год, а после продолжим веселиться до 02:00.