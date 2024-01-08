Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии

Пробудить свою женственность, избавиться от стресса и надышаться морским бризом

Описание
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Ответы на вопросы
Вдали от мегаполисов, забот и дэдлайнов вы сможете сосредоточиться на себе и забыть обо всём другом.

Будем исследовать свою уникальность, заниматься йогой на берегу моря, танцевать, медитировать и учиться дышать правильно.

Практики направлены на раскрытие женской энергии, в них меньше силовых упражнений и фиксаций в неудобных позах.

А ещё вас ждут купание в горячих источниках, экскурсия по главным достопримечательностям Нового Афона и вкусное и разнообразное 3-разовое вегетарианское питание.
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Женский ретрит на берегу моря: мягкая йога, медитации и поиск внутренней гармонии
Ближайшие даты:
8
янв
26
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на границе Абхазии и довезём до отеля. Заселимся, познакомимся и проведём практику вечерней йоги.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Йога, лекции и медитации

Начнём день в 07:00 с йоги. Затем у вас будет свободное время на прогулки по побережью, которые вы сможете продолжить и после вкусного обеда. Готовить для вас будут повара-вегетарианцы. Меню составлено таким образом, чтобы после трапезы вы ощущали лёгкость и энергию.

С 15:00 до 17:00 — теоретическое занятие. А после ужина вас ждёт вечерняя практика. Будем заниматься женской йогой. Она мягче, в ней нет силовых и длительной фиксации в неудобных позах, зато есть больше упражнений на дыхание. Всё будем делать мягко и плавно. От практики вы получите ощущение спокойствия и внутреннюю гармонию, избавитесь от стресса и связанных с ним недугов.

Будем исследовать свою уникальность, наблюдать себя и уделять время своим желаниям, мыслям и стремлениям.

Йога, лекции и медитацииЙога, лекции и медитацииЙога, лекции и медитацииЙога, лекции и медитации
3 день

Горячие источники «Приморские»

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя, а затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».

Здесь вы сможете искупаться в сероводородных ваннах или попробовать обёртывание лечебной грязью. Источники оказывают благоприятное влияние на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а ещё укрепляют нервы. Обёртывание снимает напряжение, понижает уровень стресса и питает организм полезными элементами.

Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»Горячие источники «Приморские»
4 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
5 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
6 день

Экскурсия в Новый Афон

После утренней практики отправимся на экскурсию в Новый Афон. Будем гулять по улочкам города, вдыхать ароматы кипарисов и цитрусовых, любоваться пальмами и магнолиями. Посетим Новоафонский монастырь 19 века, возведённый монахами из Греции. А ещё заберёмся в скит, где молился Симон Кананит.

Побываем в Новоафонской пещере: пройдём по 9 удивительным залам, рассматривая сталактиты и сталагмиты.

Экскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый АфонЭкскурсия в Новый Афон
7 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».

8 день

Отъезд

Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — трансфер до границы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Граница России и Абхазии, 11:00
Завершение: Граница России и Абхазии, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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