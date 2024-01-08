Начнём день в 07:00 с йоги. Затем у вас будет свободное время на прогулки по побережью, которые вы сможете продолжить и после вкусного обеда. Готовить для вас будут повара-вегетарианцы. Меню составлено таким образом, чтобы после трапезы вы ощущали лёгкость и энергию.

С 15:00 до 17:00 — теоретическое занятие. А после ужина вас ждёт вечерняя практика. Будем заниматься женской йогой. Она мягче, в ней нет силовых и длительной фиксации в неудобных позах, зато есть больше упражнений на дыхание. Всё будем делать мягко и плавно. От практики вы получите ощущение спокойствия и внутреннюю гармонию, избавитесь от стресса и связанных с ним недугов.

Будем исследовать свою уникальность, наблюдать себя и уделять время своим желаниям, мыслям и стремлениям.