Пробудить свою женственность, избавиться от стресса и надышаться морским бризом
Будем исследовать свою уникальность, заниматься йогой на берегу моря, танцевать, медитировать и учиться дышать правильно.
Практики направлены на раскрытие женской энергии, в них меньше силовых упражнений и фиксаций в неудобных позах.
А ещё вас ждут купание в горячих источниках, экскурсия по главным достопримечательностям Нового Афона и вкусное и разнообразное 3-разовое вегетарианское питание.
янв
фев
Описание
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на границе Абхазии и довезём до отеля. Заселимся, познакомимся и проведём практику вечерней йоги.
Йога, лекции и медитации
Начнём день в 07:00 с йоги. Затем у вас будет свободное время на прогулки по побережью, которые вы сможете продолжить и после вкусного обеда. Готовить для вас будут повара-вегетарианцы. Меню составлено таким образом, чтобы после трапезы вы ощущали лёгкость и энергию.
С 15:00 до 17:00 — теоретическое занятие. А после ужина вас ждёт вечерняя практика. Будем заниматься женской йогой. Она мягче, в ней нет силовых и длительной фиксации в неудобных позах, зато есть больше упражнений на дыхание. Всё будем делать мягко и плавно. От практики вы получите ощущение спокойствия и внутреннюю гармонию, избавитесь от стресса и связанных с ним недугов.
Будем исследовать свою уникальность, наблюдать себя и уделять время своим желаниям, мыслям и стремлениям.
Горячие источники «Приморские»
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Прослушаем лекцию от преподавателя, а затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».
Здесь вы сможете искупаться в сероводородных ваннах или попробовать обёртывание лечебной грязью. Источники оказывают благоприятное влияние на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, а ещё укрепляют нервы. Обёртывание снимает напряжение, понижает уровень стресса и питает организм полезными элементами.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. У вас будет свободное время на прогулки по берегу моря и в окрестностях.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».
Экскурсия в Новый Афон
После утренней практики отправимся на экскурсию в Новый Афон. Будем гулять по улочкам города, вдыхать ароматы кипарисов и цитрусовых, любоваться пальмами и магнолиями. Посетим Новоафонский монастырь 19 века, возведённый монахами из Греции. А ещё заберёмся в скит, где молился Симон Кананит.
Побываем в Новоафонской пещере: пройдём по 9 удивительным залам, рассматривая сталактиты и сталагмиты.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать. Затем отправимся на экскурсию к горячим источникам «Приморским».
Отъезд
Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — трансфер до границы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Граница России и Абхазии, 11:00Завершение: Граница России и Абхазии, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.