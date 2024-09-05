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возможность подняться к пику на лошадях (за отдельную плату). Взяли лошадку, душевно прогулялись! Водитель Андрей, он же гид, отвечал на все вопросы! Очень любит свою страну и интересуется её историей! Сам по себе добрый и душевный человек! Отдельно хочу отметить организацию экскурсии. На нашу дату выпали неблагоприятные погодные условия (грозы, проливные дожди несколько дней). Я списалась с организатором и нашу экскурсию спокойно перенесли на следующий день, отметив, что будем ориентироваться на погоду. Огромное спасибо водителю и гиду Андрею и организаторам за такие прекрасные воспоминания и впечатления! Обязательно обратимся к Вам ещё!