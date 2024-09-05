На Рождество – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Пицунде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
30 отзывов
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
1 000 за человека
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
На машине
скидка
20%
51 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
На машине
15 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексан
    5 сентября 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Вполне весело прокатиться по внедорожью под музыку, посмеяться и прогуляться. Это не экскурсия, а доставка на вершину горы с остановками
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    на видовых. Первые три видовые не интересные, а вот на вершине красивые виды и очень приятно прогуляться, маршрут небольшой (туда-обратно 2 часа). Водитель Андрей - душевный мужик, веселый, с классным плейлистом. В целом - съездить стоит, интересно, красиво, но информационно ничего не ожидайте.

  • К
    Королева
    29 августа 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Интересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головой и плечами:) Гарик —
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    виртуозный водитель, как будто за рулем родился! И виды невероятные. Что важно знать перед поездкой: — Нужен тренированный вестибулярный аппарат: в горах бездорожье; — Надевайте либо темное, либо что не жалко или легко отстирать: дороги непредсказуемы, можно уделаться из грязной лужи; — Нужны удобная закрытая обувь, головной убор и (желательно) закрытые по локоть руки, можно обгореть даже под слоем санскрина.

    Интересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головойИнтересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головой
  • К
    Королева
    27 августа 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Огромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам очень понравилась экскурсия: забрали нас
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    от отеля, мы объездили самые красивые уголки страны. Всю дорогу Алхас рассказывал про все, что мы проезжали, и даже больше, отвечал на любые, даже самые странные и неожиданные вопросы о традициях, культуре, обычаях страны. Не было темы, на которую он не знал ответа, — очень образованный и доброжелательный человек и большой профессионал с не менее большим сердцем. Очень всем рекомендуем!!! Большое вам спасибо!

    Огромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам оченьОгромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам оченьОгромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам оченьОгромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам очень
  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Поездка просто замечательная! Маршрут построен великолепно, захватывает все красивые места, даже возможность прокатиться на тарзанке. На самой горе Мамдзышха есть
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    возможность подняться к пику на лошадях (за отдельную плату). Взяли лошадку, душевно прогулялись! Водитель Андрей, он же гид, отвечал на все вопросы! Очень любит свою страну и интересуется её историей! Сам по себе добрый и душевный человек! Отдельно хочу отметить организацию экскурсии. На нашу дату выпали неблагоприятные погодные условия (грозы, проливные дожди несколько дней). Я списалась с организатором и нашу экскурсию спокойно перенесли на следующий день, отметив, что будем ориентироваться на погоду. Огромное спасибо водителю и гиду Андрею и организаторам за такие прекрасные воспоминания и впечатления! Обязательно обратимся к Вам ещё!

  • В
    Виктор
    27 августа 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Отличное путешествие
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Добрый день. Все прошло хорошо. Сергей-прекрасный организатор. Интересно! Водитель-асс, но все же было страшновато! Думаю, надо поспокойнее ехать с людьми по такой опасной дороге.
  • Л
    Людмила
    9 августа 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰 рассказала многое интересного и
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    ответила на все сопутствующие вопросы 👍 Озеро Рица, прекрасно😊 За час мы успели поесть(абхазский обед Мамалыга оооочень понравился), покатались на катамаране и погуляли по территории. На водопадах Девичьи и Мужские слезы не останавливались, но оно того и не стоило(особо смотреть там не на что было, почти все высохли 😉😬) Всем тошнотикам рекомендую принять таблетки от укачивания 😉

    Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰
  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Великолепный экскурсовод! Леонид знает так много! Он любит свою страну, чтит и хранит традиции семьи, как истинный Абхаз. Это
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    чувствуется и находит отклик у слушателя. Выражаем ему огромную благодарность и признательность за такое трепетное отношение к своей стране, понимание и знание истории, содержательное и очень интересное повествование по разным вопросам(природа, история, традиции). Абхазия прекрасна! Гости из Санкт-Петербурга.

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
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    сказочные горы, ущелье, о. Рица. поездка была очень комфортной, Дамей очень хороший фотограф (мы не искали мест где лучше вид, а нам сразу все подсказывал), аккуратный водитель, рассказчик отличный, сразу ощущается человек очень любит и гордится своей страной! Рекомендуем! Спасибо за день, впечатления от него мы будем вспоминать еще долго пересматривая фото и видео!

    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узналиСпасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
  2. Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
  3. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в сентябре 2024
Сейчас в Пицунде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2024 год на рождество, 96 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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