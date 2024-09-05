6 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
1 000₽ за человека
скидка
20%
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
6.5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексан5 сентября 2024Вполне весело прокатиться по внедорожью под музыку, посмеяться и прогуляться. Это не экскурсия, а доставка на вершину горы с остановками
- ККоролева29 августа 2024Интересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головой и плечами:) Гарик —
- ККоролева27 августа 2024Огромное спасибо Алхасу за гостеприимство, заботу, любовь к своей стране, своей работе и людям! Нам очень понравилась экскурсия: забрали нас
- ММарина27 августа 2024Поездка просто замечательная! Маршрут построен великолепно, захватывает все красивые места, даже возможность прокатиться на тарзанке. На самой горе Мамдзышха есть
- ВВиктор27 августа 2024Отличное путешествие
- ИИрина15 августа 2024Добрый день. Все прошло хорошо. Сергей-прекрасный организатор. Интересно! Водитель-асс, но все же было страшновато! Думаю, надо поспокойнее ехать с людьми по такой опасной дороге.
- ЛЛюдмила9 августа 2024Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰 рассказала многое интересного и
- ООксана3 августа 2024Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Великолепный экскурсовод! Леонид знает так много! Он любит свою страну, чтит и хранит традиции семьи, как истинный Абхаз. Это
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На Рождество»
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