Однодневные – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Пицунде, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
9 авг в 15:00
10 авг в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон из Пицунды
На машине
скидка
10%
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
1180010 620 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Ездили на экскурсию с детьми и родителями, очень все понравилось, очень комфортно, аккуратное вождение, интересные рассказы и очень хороший маршрут) Спасибо большое за уделенное нам время)
  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Поездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректировать. Остались довольны 👍
    Поездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректироватьПоездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректироватьПоездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректироватьПоездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректироватьПоездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректировать
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • В
    Владимир
    20 декабря 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
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    заехали в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино -"Брехаловка". Сходил в ресторан "Нартаа" на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.

  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Новый Афон из Пицунды
    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
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    вопросы ответил. И в целом приятный собеседник. Свозил по всем назначеным местам. Больше всего времени занимает экскурсия в пещеру. Изменение маршрута обсуждаемо. Завёз на частную винодельню. Нам понравилось. Спасибо! 😊

    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Новый Афон из Пицунды
    Экскурсия хорошая. Индивидуальная. Забрали от дома и привезли. Гид водитель Леон. Порекомендовал ехать пораньше чтоб успеть в пещеру. мы были
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    в первой группе и не стояли в очереди. Провез по заявленным местам. Не торопил. Мы спокойно везде все посмотрели. Хорошо провели день. Единственный минус что гид не владеет информацией о посещаемых местах.

  • М
    Майя
    8 августа 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
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    Спасибо,как всегда всё информативно, неизбито. Маршрут всегда может изменить под вас, что для нас очень важно. Руслан, мы любим тебя😁До встречи в следующем году!

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пицунды по Абхазии с душой
  2. Путешествие в Сухум из Пицунды
  3. Новый Афон из Пицунды
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2024
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