8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
9 авг в 15:00
10 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
1180010 620₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июня 2024Ездили на экскурсию с детьми и родителями, очень все понравилось, очень комфортно, аккуратное вождение, интересные рассказы и очень хороший маршрут) Спасибо большое за уделенное нам время)
- ССветлана17 июня 2024Поездка прошла мах комфортно и познавательна! Станислав отличный гид и собеседник, умеет заинтересовать. Маршрут можно корректировать. Остались довольны 👍
- ННаталья28 февраля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ВВладимир20 декабря 2023В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
- ЕЕкатерина2 октября 2023Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
- ЕЕлена15 августа 2023Экскурсия хорошая. Индивидуальная. Забрали от дома и привезли. Гид водитель Леон. Порекомендовал ехать пораньше чтоб успеть в пещеру. мы были
- ММайя8 августа 2023Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
- ННаталья30 июля 2023Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Однодневные»
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