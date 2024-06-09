Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Пицунде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
16 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды: живописные места и исторические сокровища
Откройте для себя красоту Абхазии в индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Природные чудеса и исторические реликвии ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Сухум
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Сухум: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сухума, узнайте его историю и традиции. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада и обезьяньего питомника
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
600 за человека
Экскурсия в Новый Афон
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Насладитесь красотой Нового Афона и его достопримечательностями
Путешествие в Новый Афон подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитые архитектурные памятники и святыни этого удивительного города
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 июня 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Ездили на озеро Рица, индивидуальная экскурсия на 4 человек. Все великолепно! Водитель- экскурсовод Адгур очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий свою работу профессионал! Человек
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    умеющий заинтересовать рассказами об Абхазии, человек, любящий Абхазию. Было очень приятно путешествовать с таким экскурсоводом! И как водитель он просто супер. Ну а что касается природных красот, то тут просто слов нет! Очень понравилось!!! Спасибо большое Адгуру! Все было замечательно! Татьяна. Всем советуем

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Очень понравилось. Замечательный год. Комфортабельный автомобиль
  • Н
    Наталья
    19 августа 2023
    Путешествие из Пицунды в Новый Афон
    Спасибо за экскурсию.
  • А
    Андрей
    16 августа 2023
    Путешествие из Пицунды в Новый Афон
    Спасибо, экскурсия очень понравилась!
  • В
    Вася
    24 марта 2023
    Путешествие из Пицунды в Новый Афон
    Нам не повезло, пещеры были закрыты. Цена от этого не уменьшилась. Если куда-то заехать, надо дополнительно оплачивать, хотя время экскурсии мы не выбрали.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие на озеро Рица из Пицунды
  2. Путешествие из Пицунды в Новый Афон
  3. Путешествие из Пицунды в Сухум
  4. Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
  5. Экскурсия в Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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