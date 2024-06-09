5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды: живописные места и исторические сокровища
Откройте для себя красоту Абхазии в индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Природные чудеса и исторические реликвии ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пицунды в Сухум: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сухума, узнайте его историю и традиции. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада и обезьяньего питомника
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
600₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Насладитесь красотой Нового Афона и его достопримечательностями
Путешествие в Новый Афон подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитые архитектурные памятники и святыни этого удивительного города
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 июня 2024Ездили на озеро Рица, индивидуальная экскурсия на 4 человек. Все великолепно! Водитель- экскурсовод Адгур очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий свою работу профессионал! Человек
- ААнна29 апреля 2024Очень понравилось. Замечательный год. Комфортабельный автомобиль
- ННаталья19 августа 2023Спасибо за экскурсию.
- ААндрей16 августа 2023Спасибо, экскурсия очень понравилась!
- ВВася24 марта 2023Нам не повезло, пещеры были закрыты. Цена от этого не уменьшилась. Если куда-то заехать, надо дополнительно оплачивать, хотя время экскурсии мы не выбрали.
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Популярные экскурсии»
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