скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
72205 776₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 августа 2024Экскурсией остались очень доволны. Нас сопровождал Рамин, очень аккуратный водитель (на экскурсии были дети, поэтому это особенно важно). Всю дорогу
- ЕЕлена30 июля 2024Экскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которые приложены, так как в
- ЕЕкатерина24 июля 2024Очень понравилась экскурсия и гид Амза. Маршрут регулировался под наши запросы, гид подхватывал любую интересующую нас тему и интересно вел рассказ, очень интеллигентный и душевный человек. Машина с кондиционером, поездка была очень комфортная, рекомендую
- ДДальниченко23 июля 2024Рекомендую очень нам понравилось!!!
- ННаталья14 июля 2024Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде толпы туристов, а Алан
- ЮЮлия13 июля 2024Мы провели замечательный день с экскурсоводом Гудисой. Замечательный, умный, доброжелательный парень!!! Спасибо огромное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Все»
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