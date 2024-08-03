Все – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Пицунде, цены от 5 776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
скидка
20%
227 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
55 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
На машине
скидка
20%
58 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
72205 776 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 августа 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсией остались очень доволны. Нас сопровождал Рамин, очень аккуратный водитель (на экскурсии были дети, поэтому это особенно важно). Всю дорогу
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    нам рассказывали о маршруте и просто интересные факты из жизни жителей региона и их обычаях. На остановках нас не торопили, давали столько времени, сколько нам требовалось. Маршрут был составлен с учётом потока туристов и мы везде побывали в максимально не загруженное время (на сколько это возможно с учётом сезона). Забрали прямо от отеля и вернули на место. Все пожелания наши были учтены, вплоть до того, что мы специально искали где растёт кизил, потому что очень хотелось попробовать. Рекомендую данную экскурсию, так как сервис просто на высоте. Лишнего не навязвают

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которые приложены, так как в
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    основном я снимала видео. В Абхазии были впервые и окунулись в полный колорит республики. Обязательно вернемся снова и воспользуемся услугами данной команды. Рекомендуем всем без сомнения 👍🏻👍🏻👍🏻

    Экскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которыеЭкскурсовод Леонид - просто мастер своего дела 👍🏻👍🏻👍🏻 масштаб экскурсий был намного больше, чем фотографии, которые
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия и гид Амза. Маршрут регулировался под наши запросы, гид подхватывал любую интересующую нас тему и интересно вел рассказ, очень интеллигентный и душевный человек. Машина с кондиционером, поездка была очень комфортная, рекомендую
  • Д
    Дальниченко
    23 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Рекомендую очень нам понравилось!!!
  • Н
    Наталья
    14 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде толпы туристов, а Алан
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    планировал так, что мы всегда чувствовали себя комфортно и уютно, прислушивался к нашим пожеланиям! Абхазия прекрасна! Важно правильно ее показать! Алану за это особый респект! 👍 и что ещё важно - он очень аккуратный водитель! Дорога к водопаду - жесть, но с ним можно быть уверенным, что все под контролем)

    Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде
  • Ю
    Юлия
    13 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Мы провели замечательный день с экскурсоводом Гудисой. Замечательный, умный, доброжелательный парень!!! Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  2. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  3. Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 776 до 13 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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