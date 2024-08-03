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нам рассказывали о маршруте и просто интересные факты из жизни жителей региона и их обычаях. На остановках нас не торопили, давали столько времени, сколько нам требовалось. Маршрут был составлен с учётом потока туристов и мы везде побывали в максимально не загруженное время (на сколько это возможно с учётом сезона). Забрали прямо от отеля и вернули на место. Все пожелания наши были учтены, вплоть до того, что мы специально искали где растёт кизил, потому что очень хотелось попробовать. Рекомендую данную экскурсию, так как сервис просто на высоте. Лишнего не навязвают