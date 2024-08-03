5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 21:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 августа 2024Экскурсией остались очень доволны. Нас сопровождал Рамин, очень аккуратный водитель (на экскурсии были дети, поэтому это особенно важно). Всю дорогу
- ННаталья14 июля 2024Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде толпы туристов, а Алан
- ЮЮлия13 июля 2024Мы провели замечательный день с экскурсоводом Гудисой. Замечательный, умный, доброжелательный парень!!! Спасибо огромное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «За городом и природа»
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