За городом и природа – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Пицунде, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
На машине
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 21:00
8 000 за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
55 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 августа 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсией остались очень доволны. Нас сопровождал Рамин, очень аккуратный водитель (на экскурсии были дети, поэтому это особенно важно). Всю дорогу
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    нам рассказывали о маршруте и просто интересные факты из жизни жителей региона и их обычаях. На остановках нас не торопили, давали столько времени, сколько нам требовалось. Маршрут был составлен с учётом потока туристов и мы везде побывали в максимально не загруженное время (на сколько это возможно с учётом сезона). Забрали прямо от отеля и вернули на место. Все пожелания наши были учтены, вплоть до того, что мы специально искали где растёт кизил, потому что очень хотелось попробовать. Рекомендую данную экскурсию, так как сервис просто на высоте. Лишнего не навязвают

  • Н
    Наталья
    14 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде толпы туристов, а Алан
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    планировал так, что мы всегда чувствовали себя комфортно и уютно, прислушивался к нашим пожеланиям! Абхазия прекрасна! Важно правильно ее показать! Алану за это особый респект! 👍 и что ещё важно - он очень аккуратный водитель! Дорога к водопаду - жесть, но с ним можно быть уверенным, что все под контролем)

    Алан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! ВездеАлан - прекрасный гид! Ездили всей семьей с детьми, бабушкой и дедушкой, все в восторге! Везде
  • Ю
    Юлия
    13 июля 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Мы провели замечательный день с экскурсоводом Гудисой. Замечательный, умный, доброжелательный парень!!! Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на озеро Рица из Пицунды
  2. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  3. Из Пицунды по Абхазии с душой
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2024
Сейчас в Пицунде в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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