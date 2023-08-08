Что вас ожидает:

Наша экскурсионная поездка пройдет в формате джип-тура — это разновидность туров, где передвижение к локациям осуществляется по бездорожью на подготовленном внедорожнике. Дорога на гору очень захватывающая!

У вас останутся красивые кадры после экскурсии на память.

Вы увидите и посетите:

• Три смотровые площадки: