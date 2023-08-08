Пицунда: джип-тур на гору Мамзышха для любителей экстремального отдыха
Эта экскурсия для тех, кто берет от сегодняшнего дня максимум эмоций.
Джиппинг на гору Мамзышху позволит вам насладиться лучшими видами на Гагру, горные хребты и просторы Черного моря.
Прекрасным завершением поездки станет подъем на гору, где облака будут проплывать прямо перед глазами!
Джиппинг на гору Мамзышху позволит вам насладиться лучшими видами на Гагру, горные хребты и просторы Черного моря.
Прекрасным завершением поездки станет подъем на гору, где облака будут проплывать прямо перед глазами!
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Три смотровые площадки
- Альпийские луга
- Балаган пастухов
- Гора Мамзышха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наша экскурсионная поездка пройдет в формате джип-тура — это разновидность туров, где передвижение к локациям осуществляется по бездорожью на подготовленном внедорожнике. Дорога на гору очень захватывающая!
У вас останутся красивые кадры после экскурсии на память.
Вы увидите и посетите:
• Три смотровые площадки:
- Первая смотровая — 300 м. над уровнем моря. Открывает шикарный вид на Гагру, есть возможность покататься на качелях и получить отличные фото.
- Вторая смотровая — 900 м. над уровнем море. Открывается более обширный вид на город и прилегающие территории.
- Третья смотровая — площадка парапланистов, 1460 м. над уровнем моря. Есть возможность наблюдать как проходит подготовка к полету и старт самого полета.
- Прогулка по Альпийским лугам.
- Балаган пастухов на горе Мамзышха. Есть возможность встретить табун овец и коров.
- Гора Мамзышха (1950 м. над уровнем моря). Невероятные виды, облака на уровне глаз, которые приходят и уходят в считанные минуты. Пешая прогулка по горе.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Гид
- Что не входит
- Катание на качелях на смотровой в Гаграх на высоте 300 м. (по желанию)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваш отель (Абхазия)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Важно при себе иметь панаму
- Питьевую воду и хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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