Уникальный джип-тур по Пицунде: от озера Рица до Альпийских лугов
Наша экскурсионная поездка пройдет в формате джип-тура – это разновидность туров, где передвижение к локациям осуществляется по бездорожью на подготовленном внедорожнике. В рамках подобных приключений обычно охватывается сразу ряд мест, находящихся по соседству.
Именно так и произойдет в этом случае, с поправкой на то, что к Гегскому водопаду и Альпийским лугам добраться не так уж и просто.
Именно так и произойдет в этом случае, с поправкой на то, что к Гегскому водопаду и Альпийским лугам добраться не так уж и просто.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Рицинский реликтовый национальный парк
- Бзыбская крепость и храм Х века
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Гегский водопад
- Водопад влюблённых
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Источник Ауадхара
- Альпийские луга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
И так, вы проедете весь Рицинский реликтовый национальный парк, который расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Большого Кавказа. Увидите и пройдетесь по местам Бзыбской крепости и храма Х века. Эта церковь представляет собой большое крестово-купольное сооружение, вписанное в наружный прямоугольник стен, с тремя выступающими гранёными апсидами. Сохранились только руины стен, покрытых обтесанными каменными глыбами.
После сделаем остановку на водопадах «Девичьи слезы», «Мужские слезы» и «Водопаде влюбленных». Здесь у вас будет возможность прокатиться на тарзанке, которая проходит над огромным красивейшим водопадом.
Далее мы увидим прекрасное Голубое озеро, проедем по величавому Юпшарскому каньону и посмотрим на просторы Рицинского заповедника с высоты птичьего полета на смотровой площадке «Прощай, Родина». Это обрыв со смотровой площадкой находится на горной дороге к озеру Рица. Официальное название этого места — Чабгарский карниз.
Наконец, по пути нас встречает озеро Рица, на котором будет время пообедать и провести свободное время в свое удовольствие. Заедем на источник Ауадхара, километрах в 15-20 от озера Рица, где на высоте около 1600 метров над уровнем моря раскинулась поляна, через которую протекает река Ауадхара. Место это так и называется – Ауадхарская долина. На источнике можно будет набрать воды, которая уже протекает с газами (поэтому в народе и ходит такое название «минеральный источник»).
В завершение всего мы отправимся на Альпийские луга, где могут пастись кони и коровы в окружении мощных гор и пушистых облаков.
Обратите внимание, все фото, представленные для просмотра сделаны в туре нашим менеджером на мобильный телефон. Вас ждут шикарные виды!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина/меда
- Что не входит
- Экологический сбор (взрослый/ 700 руб., детский/ 200 руб.)
- Катание по желанию: тарзанка, качели, катамаран
- Обед
- Место начала и завершения?
- Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- В джип-тур обязательно возьмите с собой что-то теплое
- Обратная дорога может быть не такая жаркая как хотелось бы. Так же возьмите с собой какой нибудь перекус
- Т. к остановка на обед будет всего одна. Важно при себе иметь наличные деньги
- Снять или сделать перевод онлайн в горах нет возможности. Хорошей поездки:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Доброхотова
24 июля 2023
Отвратительная организация поездки. Заказывали через Спутник, так как расчитывали, что фирма имеет своих экскурсоводов и свои машины. По факту оказалось, что это те же машины, что собирают по пляжу всех подряд. Только здесь вышло еще и дороже. С самого начала не смогли забрать из отеля, хотя и адрес и название отеля оставляли. А потом стали требовать доплатить за ребенка сбор еще 500р, хотя на сайте всё четко было прописано. Не советую брать здесь экскурсии.
М
Минченко
7 июля 2023
Все замечательно. Но надо предупреждать, что обратно ехать в открытой машине холодно, надо брать кофты. И что -нибудь перекусить в горы, т. к 12 часов с одним обедом вытерпеть крайне тяжело
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