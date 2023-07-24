И так, вы проедете весь Рицинский реликтовый национальный парк, который расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Большого Кавказа. Увидите и пройдетесь по местам Бзыбской крепости и храма Х века. Эта церковь представляет собой большое крестово-купольное сооружение, вписанное в наружный прямоугольник стен, с тремя выступающими гранёными апсидами. Сохранились только руины стен, покрытых обтесанными каменными глыбами.

После сделаем остановку на водопадах «Девичьи слезы», «Мужские слезы» и «Водопаде влюбленных». Здесь у вас будет возможность прокатиться на тарзанке, которая проходит над огромным красивейшим водопадом.

Далее мы увидим прекрасное Голубое озеро, проедем по величавому Юпшарскому каньону и посмотрим на просторы Рицинского заповедника с высоты птичьего полета на смотровой площадке «Прощай, Родина». Это обрыв со смотровой площадкой находится на горной дороге к озеру Рица. Официальное название этого места — Чабгарский карниз.

Наконец, по пути нас встречает озеро Рица, на котором будет время пообедать и провести свободное время в свое удовольствие. Заедем на источник Ауадхара, километрах в 15-20 от озера Рица, где на высоте около 1600 метров над уровнем моря раскинулась поляна, через которую протекает река Ауадхара. Место это так и называется – Ауадхарская долина. На источнике можно будет набрать воды, которая уже протекает с газами (поэтому в народе и ходит такое название «минеральный источник»).

В завершение всего мы отправимся на Альпийские луга, где могут пастись кони и коровы в окружении мощных гор и пушистых облаков.

Обратите внимание, все фото, представленные для просмотра сделаны в туре нашим менеджером на мобильный телефон. Вас ждут шикарные виды!