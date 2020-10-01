5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Абхазия, в которую вы влюбитесь

Наш маршрут пройдет по главным природным точкам Рицинского заповедника — красивейшего уголка Абхазии. Вы увидите Голубое озеро с чистейшей водой, проедете по Юпшарскому каньон с впечатляющими 400-метровыми отвесными скалами. Полюбуетесь панорамами Бзыбского и Гегского ущелий и видами на Главный Кавказский хребет. Сможете повязать ленточку и загадать желание у водопада Девичьи слезы, а у водопада Мужские слезы услышите легенду, которая связывает эти два места. По дороге мы остановимся на дегустацию абхазских вин и горного меда. А если захотите, доберемся до красивейшего 150-метрового Молочного водопада с минерализованной питьевой водой.

Горное озеро Рица

И вот перед вами главное природное чудо Абхазии! Вы окажетесь на главной обзорной площадке озера Рица, полюбуетесь голубой водной гладью в обрамлении зеленых горных склонов, сможете прогуляться 👣 вдоль его берегов и найти превосходные ракурсы для фото. А я расскажу об истории 📖 озера и необычных свойствах его воды, которая может менять цвет от зелено-желтого до сине-голубого.

О «стране души» — с душой

В пути я помогу вам понять особенности абхазской культуры и истории, расскажу о местных обычаях и кухне 🥧, жизни горных поселений и заповедной природе Рицинского национального парка: его растениях-эндемиках, фауне и геоморфологии гор ⛰️.

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