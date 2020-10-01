5 отзывов оставили туристы

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Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе

Провести день в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии

4.6
5 отзывов
Сергей
Сергей – представитель из Пицунды
Это путешествие откроет для вас, без сомнения, самый красивый экскурсионный маршрут Абхазии.

Три величественных горных ущелья, отвесные скалы и горные реки, живописные водопады и, конечно, Рица — самое красивое 🤩 озеро Кавказа! За один день вы погрузитесь в мир абхазской природы, ощутите местный колорит, попробуете ароматные вина и узнаете о традициях «страны души».
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 800 ₽ за человека

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Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе

Что вас ожидает

Абхазия, в которую вы влюбитесь
Наш маршрут пройдет по главным природным точкам Рицинского заповедника — красивейшего уголка Абхазии. Вы увидите Голубое озеро с чистейшей водой, проедете по Юпшарскому каньон с впечатляющими 400-метровыми отвесными скалами. Полюбуетесь панорамами Бзыбского и Гегского ущелий и видами на Главный Кавказский хребет. Сможете повязать ленточку и загадать желание у водопада Девичьи слезы, а у водопада Мужские слезы услышите легенду, которая связывает эти два места. По дороге мы остановимся на дегустацию абхазских вин и горного меда. А если захотите, доберемся до красивейшего 150-метрового Молочного водопада с минерализованной питьевой водой.

Горное озеро Рица
И вот перед вами главное природное чудо Абхазии! Вы окажетесь на главной обзорной площадке озера Рица, полюбуетесь голубой водной гладью в обрамлении зеленых горных склонов, сможете прогуляться 👣 вдоль его берегов и найти превосходные ракурсы для фото. А я расскажу об истории 📖 озера и необычных свойствах его воды, которая может менять цвет от зелено-желтого до сине-голубого.

О «стране души» — с душой
В пути я помогу вам понять особенности абхазской культуры и истории, расскажу о местных обычаях и кухне 🥧, жизни горных поселений и заповедной природе Рицинского национального парка: его растениях-эндемиках, фауне и геоморфологии гор ⛰️.

Организационные детали

  • Экскурсии проходят на новых микроавтобусах Мерседес
  • Дополнительные расходы: обед — примерно 500 руб. с человека, а также по желанию посещение Молочного водопада — 200 руб.
  • Экскурсию проведет один из квалифицированных гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Пицунде
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды на озеро Рица — экскурсия в мини-группе

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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5 отзывов оставили туристы

1 октября 2020
Что понравилось - очень красивые места, необыкновенно красивые. Интересный рассказ гида о флоре и фауне Абхазии, было познавательно и занимательно. Было интересно послушать рассказ о традициях абхазов. Что не понравилось - заезды на дегустации. Как нам объяснили - это требование министерства туризма Абхазии - но это отнимает много времени от самой экскурсии и довольно утомительно. Не комфортный автобус, было душно. Кроме того, обычно на Трипстер экскурсии не обычны, они не стандартные и этим привлекает. Ничего не обычного в этой экскурсии я не заметила.
11 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась, доброжелательная атмосфера. Гид Илона все отлично рассказала, водитель Анри - аккуратно вёл, позитивный и с юмором человек) Кроме озера Рица посетили невероятной красоты места. Очень довольны, всем советуем. Спасибо!
11 сентября 2020
Экскурсия понравилась!
5 сентября 2020
Отличный экскурсовод! Машина Мерседес, а не тесная газелька. И, что важно водитель безопасно вёл машину не создавая аварийных ситуаций, как они там любят. Советую заказывать здесь, а не на улице.
Ольга
13 августа 2020
Ездили с мужем и дочерью, всем очень понравилась экскурсия. Ирина - отличный рассказчик, очень интересно слушать, узнали много нового. Спасибо Ирине за прекрасный день!

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