Выбирайте и другие экскурсии в Пицунде

  1. Абхазия
  2. Экскурсии

Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе

Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами

Сергей
Задать вопрос
Сергей – представитель гидов
Это заслуженно популярный маршрут, ведь он отвечает главным пожеланиям путешественников: увидеть красивое 🤩, узнать новое, прочувствовать неизведанное.

Вы изучите Новоафонский монастырь, духовный центр Кавказа, услышите о подвиге ученика Иисуса и местных легендах, посмотрите на рукотворный водопад, спуститесь в сказочные пещеры и оцените абхазские вино 🍷 и мед.

500 ₽450 за человекаскидка10%

Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе

Что вас ожидает

Новоафонский монастырь — сердце Абхазии
У подножия горы, близ моря стоит крупнейший монастырь Кавказа и самая известная достопримечательность Абхазии. Вы узнаете, почему и как Новоафонский монастырь появился на этом месте, какие драматические события пережил. Вспомните императора Александра III и рассмотрите росписи в соборе святого Пантелеймона — известные образцы русской школы иконописи. Недалеко от нарядного монастырского комплекса 19 века мы также посетим древний храм в византийском стиле и поговорим о судьбе апостола Симона Кананита.

Водопад, пещеры, заброшенная станция и абхазские угощения
Новый Афон — это не только святые места. Вы полюбуетесь рукотворным водопадом, который вращал лопасти одной из первых гидроэлектростанций Российской империи. Прогуляетесь до покинутой в прошлом веке платформы Псырцха: изящное здание нависает над рекой, и можно сделать атмосферные фото. И конечно, вас ждет Новоафонская пещера. По количеству сталактитов, сталагмитов и других образований ей нет равных в мире! За 1,5 часа вы исследуете шесть залов этого подземного царства.

Кроме того, по пути будет вкусная остановка: вы попробуете абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дополнительные расходы: питание (примерно 500 руб. с человека) и по желанию билет в пещеру (500 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно)
  • По желанию группы мы также можем посетить храм Х века в селе Лыхны
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Пицунде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Выбирайте и другие экскурсии в Пицунде