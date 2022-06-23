Новый Афон и форелевое хозяйство

Вы узнаете о непростой истории страны и увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, Ж/Д станцию

Вы узнаете о непростой истории страны и увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру. Заедете в Чернореченское форелевое хозяйство.
Новый Афон и форелевое хозяйство
Новый Афон и форелевое хозяйство
Новый Афон и форелевое хозяйство
Новый Афон и форелевое хозяйство
Новый Афон и форелевое хозяйство
Новый Афон и форелевое хозяйство

Что вас ожидает 🤩

  • Симоно-Кананитский монастырь
  • Ж/д станция Псырцха
  • Приморский парк и пещера
  • Чернореченское форелевое хозяйство

Описание

Что вас ждет

Вы узнаете о непростой истории страны и увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру. Заедете в Чернореченское форелевое хозяйство
Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией XIX века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Так же исследуем карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей.

Форелевое хозяйство и пещерный храм

Чернореченское форелевое хозяйство в долине реки Мчышта — одно из самых интересных мест Абхазии. На его территории расположено 15 живописных прудов, в каждом из них живет несколько тысяч рыб. Вы сможете самостоятельно выловить форель или купить уже готовую. В завершение мы покажем Мчыштинский пещерный храм, вырубленный в скале над рекой.

Важно знать

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды на комфортабельном минивене Toyota Alphard.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • дегустация вин на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба).

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты,
Новоафонская пещера — 700 руб. /чел., (в летние месяцы работает ежедневно в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье),
Форелевое хозяйство — 250 руб. /чел.
обед.

Ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вин на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Новоафонская пещера — 700 руб. /чел., (в летние месяцы работает ежедневно в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)
  • Форелевое хозяйство — 250 руб. /чел.
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды на комфортабельном минивене Toyota Alphard.
  • В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
  • Входные билеты не включены в стоимость:
  • Новоафонская пещера — 700 руб. с человека, (в летние месяцы работает ежедневно в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье)
  • Форелевое хозяйство — 250 руб. с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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