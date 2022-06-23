Что вас ждет
Вы узнаете о непростой истории страны и увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру. Заедете в Чернореченское форелевое хозяйство
Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией XIX века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха. Так же исследуем карстовую пещеру, погуляем по Приморскому парку, покормим лебедей.
Форелевое хозяйство и пещерный храм
Чернореченское форелевое хозяйство в долине реки Мчышта — одно из самых интересных мест Абхазии. На его территории расположено 15 живописных прудов, в каждом из них живет несколько тысяч рыб. Вы сможете самостоятельно выловить форель или купить уже готовую. В завершение мы покажем Мчыштинский пещерный храм, вырубленный в скале над рекой.
Важно знать
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды на комфортабельном минивене Toyota Alphard.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт,
- дегустация вин на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба).
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты,
Новоафонская пещера — 700 руб. /чел., (в летние месяцы работает ежедневно в остальной период: среда, четверг, суббота, воскресенье),
Форелевое хозяйство — 250 руб. /чел.
обед.