Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику

Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Мы покажем вам города-призраки, время которых

Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Мы покажем вам города-призраки, время которых остановилось почти 30 лет назад. Доберемся до величественных водопадов. Высота одного из них достигает 100 метров. Посетим столицу Абхазии, город с 2500-летней историей.
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Сухум
  • Города-призраки Ткуарчал и Акармара
  • Парк водопадов: Губский, Ирина, Великан
  • Термальный источник Кындыг

Город-герой Ткуарчал и окрестности

Ткуарчал и Акармара — города-призраки, время которых остановилось почти 30 лет назад, а также они самые живописные места абхазской природы. По пути мы заедем на водопад Гупский. Он небольшой (около 10 м), но красивый. Недалеко шумят еще два водопада: Гигант и Ирина. Гигант — самый высокий в Абхазии (100 м).
Ткуарчал некогда огромный, знаменитый на весь СССР, шахтерский город, переживший в годы Грузино-Абхазского конфликта тяжелейшую блокаду длиной 413 дней. Акармара — бывший шахтёрский поселок. После Отечественной войны 1992-1993 гг., здесь, среди разрушенных и заброшенных домов, осталось жить всего пара десятков человек. Мы прогуляемся по улицам и увидим дома, утопающие в зелени. Всё это выглядит как декорации из фантастического фильма, но фото получаются отменные!

Сухум

Столица Абхазии, город с 2500-летней историей. Мы прогуляемся по набережной Махаджиров. Здесь расположилась одна из визитных карточек Сухума — знаменитая «брехаловка», где народ собирается попить кофе и поделиться свежими новостями. Увидим интересные памятники с историей. Один из них — памятник махаджирам, установленный в честь жителей Абхазии, которые вынуждены были покинуть свою родину. Пальмы, морской воздух, шум моря и южный колорит не оставят вас равнодушными!

Важная информация

  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки может быть скорректировано.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить гиду, если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно с 06.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экологический сбор на водопады
  • Дегустация (сыр, вино, мед)
Что не входит
  • Питание (по желанию)
  • Термальный источник Кындыг (200 руб., по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.30 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Время начала проведения экскурсии, а так же место посадки может быть скорректировано.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить гиду, если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • Связаться с Гидом по Ватсап:
  • Тел. 89994431755
  • Https://wa.me/message/PLAKLEHXASXRF1
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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