Город-герой Ткуарчал и окрестности

Ткуарчал и Акармара — города-призраки, время которых остановилось почти 30 лет назад, а также они самые живописные места абхазской природы. По пути мы заедем на водопад Гупский. Он небольшой (около 10 м), но красивый. Недалеко шумят еще два водопада: Гигант и Ирина. Гигант — самый высокий в Абхазии (100 м).

Ткуарчал некогда огромный, знаменитый на весь СССР, шахтерский город, переживший в годы Грузино-Абхазского конфликта тяжелейшую блокаду длиной 413 дней. Акармара — бывший шахтёрский поселок. После Отечественной войны 1992-1993 гг., здесь, среди разрушенных и заброшенных домов, осталось жить всего пара десятков человек. Мы прогуляемся по улицам и увидим дома, утопающие в зелени. Всё это выглядит как декорации из фантастического фильма, но фото получаются отменные!

Сухум

Столица Абхазии, город с 2500-летней историей. Мы прогуляемся по набережной Махаджиров. Здесь расположилась одна из визитных карточек Сухума — знаменитая «брехаловка», где народ собирается попить кофе и поделиться свежими новостями. Увидим интересные памятники с историей. Один из них — памятник махаджирам, установленный в честь жителей Абхазии, которые вынуждены были покинуть свою родину. Пальмы, морской воздух, шум моря и южный колорит не оставят вас равнодушными!

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