Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
25 сен в 08:15
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
7200 ₽ за всё до 6 чел.
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
