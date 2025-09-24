Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Сухуме, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
25 сен в 08:15
2800 ₽ за человека
Уютный Новый Афон - из Сухума
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
На машине
6 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка из Сухума
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
7200 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Новоафонский монастырь
  4. Юпшарский каньон
  5. Ущелье Черниговка
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Гора Мамдзышха
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в сентябре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
