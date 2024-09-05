Г Громова Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии Стоило, стоило отправиться в это путешествие во времени. Где всё ещё так живо, и ты, вдруг, открываешь, перелистываешь эти уже истлевшие страницы. С ещё не умершей красотой, имперским величием и восточной поэзией. Спасибо Гор!!!

О Ольга Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии читать дальше такие места понимаешь, насколько хрупок мир и как сильна природа, как легко всё разрушить и тяжело востановить. Гор прекрасный гид с огромным богажом знаний. Хорошо знает историю родной Абхазии и историю в целом. Интересный рассказчик, приятный собеседник. Позитивный и душевный человек. День прошёл налегке, оставивив массу приятных впечетлений. Спасибо, Гор! Всём, кто будет в Абхазии, советую посетить эту экскурсию. Когда я выбирала экскурсию, хотела чего-нибудь необычного и не ошиблась. Интересно составленый маршрут. Посетили всё локации заявленые в экскурсии. Посещая

Т Татьяна Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии Гор- воспитанный, пунктуальный гид, воплощающий все лучшее в образе «сын маминой подруги» Машина была чистой, приятной, с кондиционером Гид проявлял себя заботливо, учтиво Локации в большинстве не туристические, что нас порадовало Интересно было узнать про Абхазию от местного жителя

О Ольга Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше традициях, архитектурных и культурных достопримечательностях Сухума. Было много вопросов, на которые Данил терпеливо, где-то с шуткой, где-то серьезно ответил. Спасибо большое за экскурсию. Обязательно буду рекомендовать друзьям! Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,

О Олеся Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше много полезной и не известной информации и все с минутами юмора!!!! И даже на вопросы детей Вы отвечали очень серьезно. стараясь донести информацию и до маленьких участников прогулки!!!! Спасибо Вам большое!!!!! Спасибо Вам большое Данил за очень увлекательную прогулку по Сухуму. Нам с мужем очень понравилось! Все было очень тактично. интересно.

Я Янина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Спасибо большое! Очень интересно! Всем рекомендуем, чтобы познакомиться с городом и историей…!

Д Дарья Курортная Гагра и озеро Рица читать дальше красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+. Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в

И Ирина Курортная Гагра и озеро Рица Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил