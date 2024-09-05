На Рождество – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Сухуму и Гулрыпшскому району
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
136 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
1 539 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Громова
    5 сентября 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Стоило, стоило отправиться в это путешествие во времени. Где всё ещё так живо, и ты, вдруг, открываешь, перелистываешь эти уже истлевшие страницы. С ещё не умершей красотой, имперским величием и восточной поэзией. Спасибо Гор!!!
  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Когда я выбирала экскурсию, хотела чего-нибудь необычного и не ошиблась. Интересно составленый маршрут. Посетили всё локации заявленые в экскурсии. Посещая
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    такие места понимаешь, насколько хрупок мир и как сильна природа, как легко всё разрушить и тяжело востановить. Гор прекрасный гид с огромным богажом знаний. Хорошо знает историю родной Абхазии и историю в целом. Интересный рассказчик, приятный собеседник. Позитивный и душевный человек. День прошёл налегке, оставивив массу приятных впечетлений. Спасибо, Гор! Всём, кто будет в Абхазии, советую посетить эту экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    31 августа 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Гор- воспитанный, пунктуальный гид, воплощающий все лучшее в образе «сын маминой подруги» Машина была чистой, приятной, с кондиционером Гид проявлял себя заботливо, учтиво Локации в большинстве не туристические, что нас порадовало Интересно было узнать про Абхазию от местного жителя
  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,
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    традициях, архитектурных и культурных достопримечательностях Сухума. Было много вопросов, на которые Данил терпеливо, где-то с шуткой, где-то серьезно ответил. Спасибо большое за экскурсию. Обязательно буду рекомендовать друзьям!

  • О
    Олеся
    14 августа 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Спасибо Вам большое Данил за очень увлекательную прогулку по Сухуму. Нам с мужем очень понравилось! Все было очень тактично. интересно.
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    много полезной и не известной информации и все с минутами юмора!!!! И даже на вопросы детей Вы отвечали очень серьезно. стараясь донести информацию и до маленьких участников прогулки!!!! Спасибо Вам большое!!!!!

  • Я
    Янина
    13 августа 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Спасибо большое! Очень интересно! Всем рекомендуем, чтобы познакомиться с городом и историей…!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
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    - очень гостеприимный, заботливый, эрудированный. Интереснейший собеседник. Влюбил нас в страну. Путешествовали очень комфортно. Нас никто не торопил, маршрут можно скорректировать. Алхаз по нашей просьбе привез нас на винодельню, мы дома попробовали вино - оно бесподобно, жаль мало взяли) Обед в прекрасном ресторане, очень вкусно, шикарные виды. Мы в восторге. Хочется вернуться.

    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в сентябре 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 539 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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