7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Сухуму и Гулрыпшскому району
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
1 539₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГромова5 сентября 2024Стоило, стоило отправиться в это путешествие во времени. Где всё ещё так живо, и ты, вдруг, открываешь, перелистываешь эти уже истлевшие страницы. С ещё не умершей красотой, имперским величием и восточной поэзией. Спасибо Гор!!!
- ООльга2 сентября 2024Когда я выбирала экскурсию, хотела чего-нибудь необычного и не ошиблась. Интересно составленый маршрут. Посетили всё локации заявленые в экскурсии. Посещая
- ТТатьяна31 августа 2024Гор- воспитанный, пунктуальный гид, воплощающий все лучшее в образе «сын маминой подруги» Машина была чистой, приятной, с кондиционером Гид проявлял себя заботливо, учтиво Локации в большинстве не туристические, что нас порадовало Интересно было узнать про Абхазию от местного жителя
- ООльга19 августа 2024Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,
- ООлеся14 августа 2024Спасибо Вам большое Данил за очень увлекательную прогулку по Сухуму. Нам с мужем очень понравилось! Все было очень тактично. интересно.
- ЯЯнина13 августа 2024Спасибо большое! Очень интересно! Всем рекомендуем, чтобы познакомиться с городом и историей…!
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ООльга19 сентября 2023Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в сентябре 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 539 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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