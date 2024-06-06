Однодневные – экскурсии в Сухуме

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Сухуме, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дикая природа Абхазии
Пешая
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Водопады Цебельдинской долины
На машине
25 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Первозданные виды Абхазии
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
31 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
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    смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)

  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники
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    на закате. БЕРИТЕ КУПАЛЬНИКИ! Даже если вам кажется, что замерзнете, вы не замерзнете!)) Рауль опытный водитель, с прекрасным чувством юмора. Было интересно, смешно, удивительно и взрослым и детям! Рекомендуем однозначно!

    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение
  • М
    Миля
    25 февраля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
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    - очень гостеприимный, заботливый, эрудированный. Интереснейший собеседник. Влюбил нас в страну. Путешествовали очень комфортно. Нас никто не торопил, маршрут можно скорректировать. Алхаз по нашей просьбе привез нас на винодельню, мы дома попробовали вино - оно бесподобно, жаль мало взяли) Обед в прекрасном ресторане, очень вкусно, шикарные виды. Мы в восторге. Хочется вернуться.

    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на
  • О
    Оксана
    14 марта 2023
    Дикая природа Абхазии
    С Данилом мы провели в Абхазии четыре чудесных дня, наполненных новыми впечатлениями, залипательными видами, интересным общением и дружеским теплом))) Как
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    будто приехали в гости к давним знакомым))) Один день погода нас испытывала на прочность, но мы не испугались и не сдались - за это были вознаграждены тремя солнечными днями) Три дня мы провели в горах и один день в Новом Афоне. Я смело рекомендую все экскурсии Данила - они все разные - и по своему интересные. Мое сердечко украли Цебельдинские водопады) Это прям звезда всего путешествия) И пусть мы были в Абхазии в момент самого начала пробуждения природы - но именно благодаря этому мы смогли увидеть то, что летом не так феерично) Все люди с кем мы пересекались отнеслись к нам со всем уважением и гостеприимством, угощали и вином и сладостями и приятной беседой) Думаю мы еще вернемся за новыми приключениями, ведь Абхазия показала нам не все свои сокровища) Благодарю Данила и всех, с кем мы познакомились за наш маленький и приятный отпуск)

  • Ж
    Жанна
    5 марта 2023
    Водопады Цебельдинской долины
    Данил-волшебник! Обязательно отправляйтесь с ним путешествовать! Весёлый, общительный, образованный, профессиональный! Высочайшего уровня водитель! Внимательный, отзывчивый! Маршрут захватывающий! Спасибище, Данил! Это был праздник!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Дикая природа Абхазии
  3. Водопады Цебельдинской долины
  4. Первозданные виды Абхазии
  5. Город-призрак и природа Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в августе 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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