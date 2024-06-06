6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ННаталья26 мая 2024Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
- ММария13 апреля 2024Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники
- ММиля25 февраля 2024Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!
- ООльга19 сентября 2023Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
- ООксана14 марта 2023С Данилом мы провели в Абхазии четыре чудесных дня, наполненных новыми впечатлениями, залипательными видами, интересным общением и дружеским теплом))) Как
- ЖЖанна5 марта 2023Данил-волшебник! Обязательно отправляйтесь с ним путешествовать! Весёлый, общительный, образованный, профессиональный! Высочайшего уровня водитель! Внимательный, отзывчивый! Маршрут захватывающий! Спасибище, Данил! Это был праздник!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Однодневные»
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