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будто приехали в гости к давним знакомым))) Один день погода нас испытывала на прочность, но мы не испугались и не сдались - за это были вознаграждены тремя солнечными днями) Три дня мы провели в горах и один день в Новом Афоне. Я смело рекомендую все экскурсии Данила - они все разные - и по своему интересные. Мое сердечко украли Цебельдинские водопады) Это прям звезда всего путешествия) И пусть мы были в Абхазии в момент самого начала пробуждения природы - но именно благодаря этому мы смогли увидеть то, что летом не так феерично) Все люди с кем мы пересекались отнеслись к нам со всем уважением и гостеприимством, угощали и вином и сладостями и приятной беседой) Думаю мы еще вернемся за новыми приключениями, ведь Абхазия показала нам не все свои сокровища) Благодарю Данила и всех, с кем мы познакомились за наш маленький и приятный отпуск)