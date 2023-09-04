9 часов
Групповая
до 15 чел.
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
2 900₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
7 авг в 17:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
13 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по Рицинскому заповеднику и Долине 7 озёр
Путешествие к Долине семи озёр в Абхазии подарит вам незабываемые впечатления. Восхититесь реликтовыми лесами, альпийскими лугами и кристально чистыми озёрами
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 09:00
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 сентября 2023Спасибо вашим гидам)) они крутые) благодаря вам осталось море позитива и эмоций)) Астамир супер позитив) и сегодняшний почему то «Володя» покорил наши сердца) очень интересно все рассказывал))
- ИИрина2 сентября 2023Доброго времени суток! Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по водопадам и озера.. Забрали нас с тетей прямо от калитки гостевого
- ММарина21 августа 2023Здравствуйте! Спасибо за вчерашнюю поездку ВСЕ понравилось! На долго нам запомнится эта поездка, особенно, когда вытаскивали УАЗ. Да и в целом мы остались довольны! Спасибо еще раз. Вот таких людей как Вы, да и побольше!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Популярные экскурсии»
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