читать дальше

дома. Водитель -экскурсовод Бадри вкратце нам рассказал наш маршрут. По дороге много рассказывал и шутил. . (ну вот, приехала наслаждаться природой и тишиной, а тут вон как …, подумала я). Но Бадри был тактичным и деликатным (ловил настроение своих туристов), где помолчит, где пошутит. Водитель очень опытный… по таким серпантинам ездить очень страшно людям, которые в первый раз оказались в такой местности… Экскурсией очень довольны …. природа впечатляет … но это уже другая тема.