Все – экскурсии в Сухуме

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
16 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
22 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
8 авг в 10:00
9 авг в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
132 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
1 539 за человека
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Пешая
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 15 600 за всё до 4 чел.
Первозданные виды Абхазии
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    1 августа 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Были на экскурсии по заброшкам. Остались очень хорошие впечатления и от самой экскурсии и от гида. Гор замечательный, вежливый человек,
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    с невероятным багажом знаний и умением интересно ими делиться. Можно общаться на любую тему. Сама экскурсия проходит легко, увлекательно, интересно. Затрагивает многое, позволяет познакомиться с Абхазией ближе. Спасибо!!!

  • В
    Виктория
    30 июля 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Очень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствием. Он подробно отвечал на все вопросы, видно, что человек подходит с душой к своей работе и старается создать комфортную атмосферу.
    Очень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствиемОчень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствиемОчень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствиемОчень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствиемОчень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствием
  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Интересная экскурсия! Вот только очень жарко было в полдень ходить по городу. Было бы комфортнее, начать по-раньше))
  • М
    Мария
    22 июля 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Большое спасибо Гору, будем всем советовать эту интересную экскурсию, масса впечатлений, куча фотографий, увлекательные истории, Гор - очень приятный, вежливый и образованный, с любовью рассказал многое об Абхазии, сам маршрут удобный, не заметили как пролетел день😊
    Большое спасибо Гору, будем всем советовать эту интересную экскурсию, масса впечатлений, куча фотографий, увлекательные истории, Гор
  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсия прошла хорошо, узнали много нового, подискутировали с местным жителем, узнали историю, традиции. Останавливались бы только в тенечке - было бы еще лучше)
  • В
    Виктория
    12 июля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Отличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. Рекомендуем и желаем Даниилу процветания.
    Отличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. РекомендуемОтличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. РекомендуемОтличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. Рекомендуем
  • P
    Polina
    11 июля 2024
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Всем советуем! ❤️
  • I
    Irina
    2 июля 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Данил - отличный гид; экскурсия с ним - это, скорее, путешествие с хорошим знакомым, щедрым на впечатления и открытия. Пунктуально, аккуратно, внимательно и уважительно. Было интересно и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую.
  • С
    Станислав
    9 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
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    и Данил с удовольствием осуществил)!! Получили много очень интересной и полезной информации!!!Во время экскурсии переодически шел дождь и Данил постоянно подстраивал маршрут под погодные условия. В итоге плохой погоды мы почти не заметили. Ставлю честные 5 баллов за профессиональный подход к делу.

    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили
  • O
    Olga
    5 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  2. Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
  3. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  4. Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
  5. Первозданные виды Абхазии
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в августе 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 539 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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