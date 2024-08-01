А Альбина Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии читать дальше с невероятным багажом знаний и умением интересно ими делиться. Можно общаться на любую тему. Сама экскурсия проходит легко, увлекательно, интересно. Затрагивает многое, позволяет познакомиться с Абхазией ближе. Спасибо!!! Были на экскурсии по заброшкам. Остались очень хорошие впечатления и от самой экскурсии и от гида. Гор замечательный, вежливый человек,

В Виктория Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии Очень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствием. Он подробно отвечал на все вопросы, видно, что человек подходит с душой к своей работе и старается создать комфортную атмосферу.

М Мария Сухум. История и колорит столицы Абхазии Интересная экскурсия! Вот только очень жарко было в полдень ходить по городу. Было бы комфортнее, начать по-раньше))

М Мария Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии Большое спасибо Гору, будем всем советовать эту интересную экскурсию, масса впечатлений, куча фотографий, увлекательные истории, Гор - очень приятный, вежливый и образованный, с любовью рассказал многое об Абхазии, сам маршрут удобный, не заметили как пролетел день😊

Е Екатерина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Экскурсия прошла хорошо, узнали много нового, подискутировали с местным жителем, узнали историю, традиции. Останавливались бы только в тенечке - было бы еще лучше)

В Виктория Сухум. История и колорит столицы Абхазии Отличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. Рекомендуем и желаем Даниилу процветания.

P Polina Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Отличная экскурсия! Все понравилось! Всем советуем! ❤️

I Irina Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе Данил - отличный гид; экскурсия с ним - это, скорее, путешествие с хорошим знакомым, щедрым на впечатления и открытия. Пунктуально, аккуратно, внимательно и уважительно. Было интересно и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую.

С Станислав Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе читать дальше и Данил с удовольствием осуществил)!! Получили много очень интересной и полезной информации!!!Во время экскурсии переодически шел дождь и Данил постоянно подстраивал маршрут под погодные условия. В итоге плохой погоды мы почти не заметили. Ставлю честные 5 баллов за профессиональный подход к делу. Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе