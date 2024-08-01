4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
8 авг в 10:00
9 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
1 539₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 15 600₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина1 августа 2024Были на экскурсии по заброшкам. Остались очень хорошие впечатления и от самой экскурсии и от гида. Гор замечательный, вежливый человек,
- ВВиктория30 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Интересные, живописные локации. Очень приветливый, начитанный и внимательный гид. Слушали его с удовольствием. Он подробно отвечал на все вопросы, видно, что человек подходит с душой к своей работе и старается создать комфортную атмосферу.
- ММария25 июля 2024Интересная экскурсия! Вот только очень жарко было в полдень ходить по городу. Было бы комфортнее, начать по-раньше))
- ММария22 июля 2024Большое спасибо Гору, будем всем советовать эту интересную экскурсию, масса впечатлений, куча фотографий, увлекательные истории, Гор - очень приятный, вежливый и образованный, с любовью рассказал многое об Абхазии, сам маршрут удобный, не заметили как пролетел день😊
- ЕЕкатерина12 июля 2024Экскурсия прошла хорошо, узнали много нового, подискутировали с местным жителем, узнали историю, традиции. Останавливались бы только в тенечке - было бы еще лучше)
- ВВиктория12 июля 2024Отличный гид, очень понравилась экскурсия, много фактов преподнесено в непринуждённой беседе. Отлично прогулялись по Сухуми. Рекомендуем и желаем Даниилу процветания.
- PPolina11 июля 2024Отличная экскурсия! Все понравилось! Всем советуем! ❤️
- IIrina2 июля 2024Данил - отличный гид; экскурсия с ним - это, скорее, путешествие с хорошим знакомым, щедрым на впечатления и открытия. Пунктуально, аккуратно, внимательно и уважительно. Было интересно и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую.
- ССтанислав9 января 2024Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
- OOlga5 января 2024Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
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