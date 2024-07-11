О Ольга

Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!