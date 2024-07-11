За городом и природа – экскурсии в Сухуме

Найдено 5 экскурсий в категории «За городом и природа» в Сухуме, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
16 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Дикая природа Абхазии
Пешая
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Первозданные виды Абхазии
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
На машине
Конные прогулки
24 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Долине семи озёр и альпийским лугам Абхазии
Откройте для себя уникальные красоты Кавказа: семь озёр, альпийские луга и легенды Абхазии. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  3. Дикая природа Абхазии
  4. Первозданные виды Абхазии
  5. Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в августе 2024
Сейчас в Сухуме в категории "За городом и природа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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