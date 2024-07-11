6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Долине семи озёр и альпийским лугам Абхазии
Откройте для себя уникальные красоты Кавказа: семь озёр, альпийские луга и легенды Абхазии. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina11 июля 2024Отличная экскурсия! Все понравилось! Всем советуем! ❤️
- ООльга31 июля 2023Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
- ММарина30 июля 2023Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «За городом и природа»
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